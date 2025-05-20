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Эксперты из России приедут в Японию для контроля сброса воды с Фукусимы - РИА Новости, 20.05.2025
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06:42 20.05.2025 (обновлено: 07:57 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/fukusima-2017979224.html
Эксперты из России приедут в Японию для контроля сброса воды с Фукусимы
Эксперты из России приедут в Японию для контроля сброса воды с Фукусимы - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперты из России приедут в Японию для контроля сброса воды с Фукусимы
Представители из России и Китая вновь войдут в группу иностранных специалистов, которые прибудут в Японию под эгидой МАГАТЭ для контроля за программой сброса... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:42:00+03:00
2025-05-20T07:57:00+03:00
в мире
япония
россия
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фукусима-1
магатэ
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Представители из России и Китая вновь войдут в группу иностранных специалистов, которые прибудут в Японию под эгидой МАГАТЭ для контроля за программой сброса низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". "В период с 26 по 30 мая рабочая группа МАГАТЭ, которая будет состоять из представителей Агентства и международных экспертов, посетит Японию для наблюдения за сбросом очищенной через систему ALPS воды с АЭС "Фукусима" в море. В этот раз фокус будет на мониторинге программы очистки воды и ее результатов", - говорится в пресс-релизе японского МИД. В документе также отмечается, что "правительство Японии намерено продолжать предоставлять всю необходимую информацию МАГАТЭ". "Рабочая группа будет включать 11 международных экспертов на независимых позициях из Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Южной Кореи, Маршалловых островов, России, Великобритании, США и Вьетнама", - уточняется в пресс-релизе. В прошлый раз международные эксперты под эгидой МАГАТЭ посетили Японию в апреле и провели забор образцов низкорадиоактивной воды, сбрасываемой с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Это стало третьей подобной миссией под эгидой МАГАТЭ. Первые две состоялись в октябре 2024 года и феврале 2025 года соответственно. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году, который начался 1 апреля, как и в прошлом, планируется сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз, содержание трития составит около 14 триллионов беккерелей в год. Всего пройдет семь сбросов, первый из которых завершился 28 апреля. Следующий сброс намечен на июнь-июль.
https://ria.ru/20250423/fukusima-2012873719.html
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в мире, япония, россия, китай, фукусима-1, магатэ, аэс "фукусима"
В мире, Япония, Россия, Китай, Фукусима-1, МАГАТЭ, АЭС "Фукусима"
Эксперты из России приедут в Японию для контроля сброса воды с Фукусимы

Россия и Китай под эгидой МАГАТЭ проконтролируют сброс воды с Фукусимы

© РИА Новости / Ксения Нака Цистерны с радиоактивной водой на АЭС "Фукусима"
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС Фукусима - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Ксения Нака
Цистерны с радиоактивной водой на АЭС "Фукусима". Архивное фото
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ТОКИО, 20 мая – РИА Новости. Представители из России и Китая вновь войдут в группу иностранных специалистов, которые прибудут в Японию под эгидой МАГАТЭ для контроля за программой сброса низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1".
"В период с 26 по 30 мая рабочая группа МАГАТЭ, которая будет состоять из представителей Агентства и международных экспертов, посетит Японию для наблюдения за сбросом очищенной через систему ALPS воды с АЭС "Фукусима" в море. В этот раз фокус будет на мониторинге программы очистки воды и ее результатов", - говорится в пресс-релизе японского МИД.
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В документе также отмечается, что "правительство Японии намерено продолжать предоставлять всю необходимую информацию МАГАТЭ".
"Рабочая группа будет включать 11 международных экспертов на независимых позициях из Аргентины, Австралии, Канады, Китая, Франции, Южной Кореи, Маршалловых островов, России, Великобритании, США и Вьетнама", - уточняется в пресс-релизе.
В прошлый раз международные эксперты под эгидой МАГАТЭ посетили Японию в апреле и провели забор образцов низкорадиоактивной воды, сбрасываемой с аварийной японской АЭС "Фукусима-1". Это стало третьей подобной миссией под эгидой МАГАТЭ. Первые две состоялись в октябре 2024 года и феврале 2025 года соответственно.
Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов - за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В текущем финансовом году, который начался 1 апреля, как и в прошлом, планируется сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз, содержание трития составит около 14 триллионов беккерелей в год. Всего пройдет семь сбросов, первый из которых завершился 28 апреля. Следующий сброс намечен на июнь-июль.
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