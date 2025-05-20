https://ria.ru/20250520/fsb--2018083849.html

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе - РИА Новости, 20.05.2025

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе

ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:41:00+03:00

2025-05-20T16:41:00+03:00

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ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР."В день освобождения Мариуполя от украинских неонацистов <...> рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб городу от немецко-фашистских захватчиков и их пособников во времена Великой Отечественной войны", — говорится в заявлении.В документах приводятся данные, согласно которым нацисты сожгли 1593 дома, уничтожили 48 школ, 101 библиотеку и все лечебные и культурные учреждения. Заводы имени Ильича и "Азовсталь" также были практически полностью разрушены. Как указывается в рассекреченных материалах, немецко-фашистские захватчики зверски расправлялись с мирными гражданами и военнопленными красноармейцами. Так, в феврале 1943 года они запечатали больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли в Старо-Крымский тупик и заморозили. На вагонах гитлеровцы оставили надпись "Не подходить — зараза", чтобы местное население не оказывало помощь жертвам.Немецкая оккупация Мариуполя продолжалась до 10 сентября 1943-го, когда город был освобожден в ходе Донбасской наступательной операции.

https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мариуполь, россия, донецкая народная республика, общество