Рейтинг@Mail.ru
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:41 20.05.2025 (обновлено: 17:41 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/fsb--2018083849.html
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе - РИА Новости, 20.05.2025
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе
ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:41:00+03:00
2025-05-20T17:41:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
мариуполь
россия
донецкая народная республика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018083283_0:111:586:441_1920x0_80_0_0_e2c34fa28185b2d4ed3adf96c9d6f6e2.jpg
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР."В день освобождения Мариуполя от украинских неонацистов &lt;...&gt; рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб городу от немецко-фашистских захватчиков и их пособников во времена Великой Отечественной войны", — говорится в заявлении.В документах приводятся данные, согласно которым нацисты сожгли 1593 дома, уничтожили 48 школ, 101 библиотеку и все лечебные и культурные учреждения. Заводы имени Ильича и "Азовсталь" также были практически полностью разрушены. Как указывается в рассекреченных материалах, немецко-фашистские захватчики зверски расправлялись с мирными гражданами и военнопленными красноармейцами. Так, в феврале 1943 года они запечатали больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли в Старо-Крымский тупик и заморозили. На вагонах гитлеровцы оставили надпись "Не подходить — зараза", чтобы местное население не оказывало помощь жертвам.Немецкая оккупация Мариуполя продолжалась до 10 сентября 1943-го, когда город был освобожден в ходе Донбасской наступательной операции.
https://ria.ru/20250430/fsb-2014227183.html
https://ria.ru/20250508/fsb-2015728308.html
мариуполь
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018083283_0:1:586:441_1920x0_80_0_0_c55e59528db3f6684d8fba1099270cfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мариуполь, россия, донецкая народная республика, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе

ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе в годы ВОВ

Мариуполь в годы Великой Отечественной войны
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 мая — РИА Новости. ФСБ России рассекретила документы о преступлениях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба управления ведомства по ДНР.
"В день освобождения Мариуполя от украинских неонацистов <...> рассекречены архивные материалы, отражающие ущерб городу от немецко-фашистских захватчиков и их пособников во времена Великой Отечественной войны", — говорится в заявлении.
Адольф Гитлер и Ева Браун - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
ФСБ рассекретила документы о самоубийстве Гитлера
30 апреля, 01:30
В документах приводятся данные, согласно которым нацисты сожгли 1593 дома, уничтожили 48 школ, 101 библиотеку и все лечебные и культурные учреждения. Заводы имени Ильича и "Азовсталь" также были практически полностью разрушены.
Как указывается в рассекреченных материалах, немецко-фашистские захватчики зверски расправлялись с мирными гражданами и военнопленными красноармейцами. Так, в феврале 1943 года они запечатали больных и раненых солдат в 18 товарных вагонах, вывезли в Старо-Крымский тупик и заморозили. На вагонах гитлеровцы оставили надпись "Не подходить — зараза", чтобы местное население не оказывало помощь жертвам.
Немецкая оккупация Мариуполя продолжалась до 10 сентября 1943-го, когда город был освобожден в ходе Донбасской наступательной операции.
Так выглядел город Сталино (Донецк) после освобождения.1943 год - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
ФСБ рассекретила архивы о преступлениях нацистов в Сталинской области СССР
8 мая, 06:32
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала