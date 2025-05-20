https://ria.ru/20250520/foto-2018026037.html

Экс-глава ФБР выложил фото с якобы угрозой Трампу по совету жены

Экс-глава ФБР выложил фото с якобы угрозой Трампу по совету жены - РИА Новости, 20.05.2025

Экс-глава ФБР выложил фото с якобы угрозой Трампу по совету жены

Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что выложил в соцсетях фотографию с обнаруженным на пляже числом 8647, в котором многие усмотрели угрозу в адрес... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Бывший директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что выложил в соцсетях фотографию с обнаруженным на пляже числом 8647, в котором многие усмотрели угрозу в адрес президента США Дональда Трампа, по совету жены, которая рассказала, что во время ее работы официанткой это означало "убрать что-то из меню". Ранее Трамп и его сын Дональд Трамп-младший выступили с утверждением, что запечатленное Коми число 8647 является зашифрованной угрозой убийством американскому лидеру. Впоследствии Коми был вызван на допрос Секретной службой США, а директор нацразведки страны Тулси Габбард заявила, что Коми следует "посадить за решетку". Как заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC, прогуливаясь вместе с женой по пляжу, они увидели выложенное кем-то ракушками не песке число и начали обсуждать его значение. Он отметил, что посчитал увиденное число "политическим посланием", а его жена вспомнила, что во время работы официанткой число 86 означало "убрать что-то из меню", когда закончились ингредиенты. Сам же Коми, сославшись на американский сленг, вспомнил, что в его детстве это же число имело значение "покинуть место". "Она (жена) сказала, что мне следует сфотографировать (выложенное на песке число - ред.). Я так и сделал. И разместил фотографию на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta*, запрещена в РФ как экстремистская)", - заявил Коми в интервью телеканалу MSNBC. Коми признался, что, когда появилась информация о том, что это число может означать "призыв к убийству", сразу же удалил публикацию. Он отметил, что не хотел бы ассоциироваться с каким-либо видом насилия. Ранее Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 8647. Единой версии о значении последовательности нет. Однако, по одной из версий, цифры отражали стандартный размер могилы в США (8 футов в длину и 6 в глубину) и значили призыв убить кого-то, 47 - порядковый номер нынешнего президента США.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России.

https://ria.ru/20250430/pokushenie-2014502454.html

https://ria.ru/20250428/tramp-2013889939.html

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сша, республика коми, россия, джеймс коми, дональд трамп, тулси габбард, фбр, в мире