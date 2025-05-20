ФНС напомнила о необходимости отчитаться о зарубежных счетах
ФНС напомнила резидентам РФ о необходимости отчитаться о зарубежных счетах
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Налоговые резиденты РФ, имеющие счета в зарубежных банках, должны до 2 июня подать отчет о них в Федеральную налоговую службу, напоминает ведомство.
"Физическим лицам-резидентам до 2 июня необходимо представить отчеты за 2024 год по зарубежным счетам и иностранным электронным кошелькам", - говорится в сообщении ФНС. Форма отчета размещена на сайте ФНС в разделе "Валютный контроль".
Отчет можно представить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России, а также на бумаге лично, через представителя по доверенности или заказным письмом.
Обязанность касается только налоговых резидентов РФ: тем, кто в 2024 году проживал за рубежом в совокупности более 183 дней, представлять отчеты за 2024 год не требуется.
"Также не требуется представлять отчеты по счетам, открытым в странах ЕАЭС или участвующих в автоматическом обмене финансовой информацией, но только в тех случаях, когда сумма зачисленных или списанных денежных средств на такой счет в течение года не превышает 600 тысяч рублей, либо остаток денежных средств на таком счете на конец года не превышает 600 тысяч рублей", - уточняет ФНС.
"Что касается иностранных электронных кошельков, отчеты по ним не представляются, если общая сумма зачисленных на них средств за отчетный год не превышает сумму, эквивалентную 600 тысячам рублей", - говорится в сообщении.
Перечень стран, которые обмениваются с Россией финансовой информацией, опубликован на сайте службы. Сейчас в него входят 63 страны и 12 территорий.