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ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы - РИА Новости, 20.05.2025
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12:50 20.05.2025 (обновлено: 12:57 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/fns-2018033881.html
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы - РИА Новости, 20.05.2025
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы
Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:50:00+03:00
2025-05-20T12:57:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
происшествия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС."ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 Гбит/с, при этом максимальный объем достигал 162 Гбит/с. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", - сообщили в ведомстве."Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", - подчеркнули в ФНС.В ведомстве отметили, что служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме, совместно с профильными подразделениями оператора связи."Периодически возможна кратковременная недоступность электронных сервисов ФНС России, вызванная повышенной нагрузкой на оборудование операторов связи", - предупреждает ведомство. О стабилизации работы будет сообщено дополнительно.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, происшествия
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Происшествия
ФНС зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы

ФНС РФ зафиксировала высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСтрочки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки на свои сервисы, но проникновения в инфраструктуру ведомства нет, данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФНС.
"ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 19.05.25 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 Гбит/с, при этом максимальный объем достигал 162 Гбит/с. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", - сообщили в ведомстве.
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"Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", - подчеркнули в ФНС.
В ведомстве отметили, что служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме, совместно с профильными подразделениями оператора связи.
"Периодически возможна кратковременная недоступность электронных сервисов ФНС России, вызванная повышенной нагрузкой на оборудование операторов связи", - предупреждает ведомство. О стабилизации работы будет сообщено дополнительно.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияПроисшествия
 
 
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