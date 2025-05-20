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Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 20.05.2025
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13:03 20.05.2025 (обновлено: 15:32 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html
Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке
Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 20.05.2025
Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке
Сервисы Федеральной налоговой службы подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:03:00+03:00
2025-05-20T15:32:00+03:00
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
технологии
общество
москва
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сервисы Федеральной налоговой службы подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 гигабит в секунду, при этом максимальный объем достигал 162 гигабита в секунду. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", — заявили в ведомстве.Служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме вместе с профильными подразделениями оператора связи."Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", — подчеркнули в пресс-службе.В ФНС добавили, что электронные сервисы ведомства могут быть временно недоступны из-за повышенной нагрузки на оборудование операторов связи. О стабилизации работы сообщат дополнительно.Кроме того, временные неполадки были в работе "Электронной медицинской карты" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО", вскоре проблему решили, уточнил Депздрав Москвы.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, технологии, общество, москва
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Россия, Технологии, Общество, Москва
Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке

Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей защищены

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве
Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска на здании Федеральной налоговой службы в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сервисы Федеральной налоговой службы подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 гигабит в секунду, при этом максимальный объем достигал 162 гигабита в секунду. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", — заявили в ведомстве.
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Служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме вместе с профильными подразделениями оператора связи.
"Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", — подчеркнули в пресс-службе.
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Федеральная налоговая служба (ФНС России)РоссияТехнологииОбществоМосква
 
 
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