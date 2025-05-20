https://ria.ru/20250520/fns--2018035643.html

Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке

Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке - РИА Новости, 20.05.2025

Сервисы ФНС подверглись мощной DDоS-атаке

Сервисы Федеральной налоговой службы подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T13:03:00+03:00

2025-05-20T13:03:00+03:00

2025-05-20T15:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Сервисы Федеральной налоговой службы подверглись мощной DDоS-атаке, но данные пользователей надежно защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."ФНС России фиксирует высокоуровневые DDoS-атаки с 8:00 и по настоящее время из-за рубежа на электронные сервисы службы. Объем атаки в среднем составляет 40 гигабит в секунду, при этом максимальный объем достигал 162 гигабита в секунду. На текущий момент атака на сервисы службы продолжается", — заявили в ведомстве.Служба информационной безопасности ФНС работает в усиленном режиме вместе с профильными подразделениями оператора связи."Системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены, проникновения в инфраструктуру ФНС России отсутствуют", — подчеркнули в пресс-службе.В ФНС добавили, что электронные сервисы ведомства могут быть временно недоступны из-за повышенной нагрузки на оборудование операторов связи. О стабилизации работы сообщат дополнительно.Кроме того, временные неполадки были в работе "Электронной медицинской карты" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО", вскоре проблему решили, уточнил Депздрав Москвы.

https://ria.ru/20250401/rzhd-2008683253.html

https://ria.ru/20250515/sboi-2017202554.html

https://ria.ru/20250403/rkn-2009044640.html

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федеральная налоговая служба (фнс россии), россия, технологии, общество, москва