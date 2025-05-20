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В Национальном центре "Россия" в День семьи стартует свадебный фестиваль
В Национальном центре "Россия" в День семьи стартует свадебный фестиваль - РИА Новости, 20.05.2025
В Национальном центре "Россия" в День семьи стартует свадебный фестиваль
Второй Всероссийский свадебный фестиваль "Россия соединяет сердца" стартует в День семьи, любви и верности в Москве в Национальном центре "Россия", сообщили в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Второй Всероссийский свадебный фестиваль "Россия соединяет сердца" стартует в День семьи, любви и верности в Москве в Национальном центре "Россия", сообщили в пресс-службе площадки. "В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре "Россия" стартует II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия соединяет сердца". В этот день 170 пар одновременно соединят свои судьбы узами брака. Событие станет частью яркой фестивальной программы, которая продлится до 13 июля и объединит тематические концерты, экскурсии, выставки и встречи с интересными людьми", - говорится в сообщении. Как рассказали в НЦ "Россия", фестиваль начнется с прогулки пар на теплоходах по Москве-реке, после чего мероприятие продолжится на территории центра. Центральным событием фестиваля станет церемония единовременного бракосочетания. Завершит праздник торжественный концерт и символическая передача семейного очага. В НЦ "Россия" подчеркнули, что обязательным условием участия в одновременной регистрации брака стал наряд с использованием элементов национального костюма. Фестиваль продлится до 13 июля. Подать заявку пары смогут до 4 июля на сайте площадки. Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России.
https://ria.ru/20250220/gosduma-2000597830.html
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москва, россия, общество, свадьба
Москва, Россия, Общество, Свадьба
В Национальном центре "Россия" в День семьи стартует свадебный фестиваль
В Национальном центре "Россия" в День семьи 8 июля стартует свадебный фестиваль
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Второй Всероссийский свадебный фестиваль "Россия соединяет сердца" стартует в День семьи, любви и верности в Москве в Национальном центре "Россия", сообщили в пресс-службе площадки.
"В День семьи, любви и верности 8 июля в Национальном центре "Россия" стартует II Всероссийский свадебный фестиваль "Россия соединяет сердца". В этот день 170 пар одновременно соединят свои судьбы узами брака. Событие станет частью яркой фестивальной программы, которая продлится до 13 июля и объединит тематические концерты, экскурсии, выставки и встречи с интересными людьми", - говорится в сообщении.
Как рассказали в НЦ "Россия", фестиваль начнется с прогулки пар на теплоходах по Москве-реке, после чего мероприятие продолжится на территории центра. Центральным событием фестиваля станет церемония единовременного бракосочетания. Завершит праздник торжественный концерт и символическая передача семейного очага.
В НЦ "Россия" подчеркнули, что обязательным условием участия в одновременной регистрации брака стал наряд с использованием элементов национального костюма.
Фестиваль продлится до 13 июля. Подать заявку пары смогут до 4 июля на сайте площадки.
Впервые Всероссийский свадебный фестиваль прошел в 2024 году в рамках Международной выставки-форума "Россия". В первый день мероприятия свой союз зарегистрировали более 300 человек. Это событие вошло в Книгу рекордов России
.