https://ria.ru/20250520/f-16-2018061798.html

Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 20.05.2025

Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:55:00+03:00

2025-05-20T14:55:00+03:00

2025-05-20T14:55:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. "Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина. Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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украина, чехия, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16, в мире