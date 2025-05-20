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Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/f-16-2018061798.html
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16 - РИА Новости, 20.05.2025
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16
Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:55:00+03:00
2025-05-20T14:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
чехия
россия
денис шмыгаль
владимир зеленский
сергей лавров
нато
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль. Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины. "Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина. Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
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украина, чехия, россия, денис шмыгаль, владимир зеленский, сергей лавров, нато, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Чехия, Россия, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, F-16, В мире
Киев и Прага договорились готовить украинских пилотов на F-16

Киев и Прага договорились о кооперации в подготовке украинских пилотов на F-16

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель F-16 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов на истребители F-16, сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Владимир Зеленский 4 мая заявил, что Киев и Прага ведут переговоры о создании совместной школы для подготовки пилотов истребителей F-16, которая будет расположена за пределами Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Вчера, 10:12
"Договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов самолетов F- 16", - сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, который транслировал YouTube-канал украинского кабмина.
Других подробностей он не привел. Шмыгаль добавил, что Украина и Чехия также намерены укреплять "интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЧехияРоссияДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОF-16В мире
 
 
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