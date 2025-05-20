https://ria.ru/20250520/evrosoyuz-2018054112.html

Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ"

Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ" - РИА Новости, 20.05.2025

Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ"

Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:18:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.

https://ria.ru/20250513/putin-2016709949.html

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экономика, сергей когогин, евросоюз, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии