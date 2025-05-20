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Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ" - РИА Новости, 20.05.2025
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14:18 20.05.2025 (обновлено: 14:19 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/evrosoyuz-2018054112.html
Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ"
Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ" - РИА Новости, 20.05.2025
Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ"
Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:18:00+03:00
2025-05-20T14:19:00+03:00
экономика
сергей когогин
евросоюз
в мире
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санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа. "Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
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экономика, сергей когогин, евросоюз, в мире, россия, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Сергей Когогин, Евросоюз, В мире, Россия, Санкции, Санкции в отношении России
Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ"

Евросоюз ввел санкции против гендиректора ПАО "КАМАЗ" Когогина

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГенеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин
Генеральный директор ПАО КамАЗ Сергей Когогин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз включил в 17-й пакет антироссийских санкций генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
"Сергей Когогин, будучи генеральным директором ПАО "КАМАЗ", поддерживает действия, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - приводится обоснование в документе.
Придурки: Путин о тех, кто вводит санкции против России - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин назвал придурками тех, кто вводит санкции против России
13 мая, 16:19
 
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