https://ria.ru/20250520/evrosoyuz-2017986930.html

Politico узнало о планах сокращений дипломатических миссий ЕС

Politico узнало о планах сокращений дипломатических миссий ЕС - РИА Новости, 20.05.2025

Politico узнало о планах сокращений дипломатических миссий ЕС

Европейская служба внешних связей (EEAS) ЕС планирует сократить состав десяти дипломатических миссий и уволить 100 местных сотрудников на фоне сокращений... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:00:00+03:00

2025-05-20T09:00:00+03:00

2025-05-20T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейская служба внешних связей (EEAS) ЕС планирует сократить состав десяти дипломатических миссий и уволить 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и более широкой перестановки службы, сообщает издание Politico со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ, а также двух чиновников, знакомых с планами.По словам издания, в среду глава дипломатии ЕС Кая Каллас представила план по пересмотру Европейской службы внешних связей высокопоставленным чиновникам Еврокомиссии. Неназванные чиновники отметили изданию, что Каллас дали зеленый свет на проведение изменения в течении следующих двух лет. "Дипломатическое подразделение Евросоюза планирует сократить десять иностранных делегаций и 100 местных сотрудников на фоне сокращений бюджета и более широкой перестановки", - отмечает Politico со ссылкой на документ и двух чиновников. Первый неназваный чиновник заявил изданию, что сокращения затронут страны, в отношении которых ЕС больше не чувствует "сильного интереса", например, в Белоруссии и Лесото. Оба неназванных чиновника заявили Politico, что Европейская служба внешних связей не планирует официально закрыть какие-либо из ее 144 дипломатических миссий, однако около десяти из них лишатся местных работников, в них останутся только послы и их помощники. Один из чиновников добавил, что 100 местных сотрудников службы, вероятно, будут уволены в два этапа - в 2026 и 2027 году."Эта версия плана (сокращений службы внешних связей - ред.), о котором проинформируют ключевых сотрудников в ближайшие дни... призывает к более мягким сокращениям", - отмечает издание со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. Один из неназванных чиновников добавляет, что такое радикальное изменение службы обойдется ЕС примерно в 20 миллионов евро в первый год. Блок также сможет сэкономить таким образом девять миллионов евро в течение трех последующих лет. Один из неназванных источников указывает газете, что персонал иностранных делегации может быть увеличен в странах, "имеющих решающее значение для обеспечения соблюдения санкций" в отношении России. В ноябре Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ сообщала, что Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета. Чиновник добавил, что приоритеты блока фокусируются на стратегических интересах, таких как усиление санкций и сотрудничества в сфере обороны.

https://ria.ru/20250519/evrosoyuz-2017771280.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, лесото, россия, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия