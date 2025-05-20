https://ria.ru/20250520/evrosoyuz-2017978896.html

В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ

В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025

В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ

Европейские страны хотят, чтобы ЕС установил возраст цифровой зрелости, лицам, не достигшим этого возраста, для входа в социальные сети потребуется согласие... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:20:00+03:00

2025-05-20T06:20:00+03:00

2025-05-20T06:20:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейские страны хотят, чтобы ЕС установил возраст цифровой зрелости, лицам, не достигшим этого возраста, для входа в социальные сети потребуется согласие родителей, они не смогут автоматически получать доступ к таким приложениям, как TikTok или Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), сообщает издание Politico со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение. "Страны хотят, чтобы Брюссель пошел дальше, установив в масштабах ЕС возраст цифровой зрелости, детям младше для входа в социальные сети потребуется согласие родителей - это означает, что дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений, таких как TikTok, Instagram и Snapchat", - говорится в публикации. По данным издания, предложение будет обсуждаться в начале июня. В документе предлагается, чтобы проверка возраста проводилась на уровне устройств, против чего, скорее всего, будут возражать такие компании, как Apple и Google. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.

https://ria.ru/20250516/sotsseti-2017254928.html

https://ria.ru/20241121/avstralija-1984937390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, россия, брюссель, франция, габриэль атталь, евросоюз, politico, apple