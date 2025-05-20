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В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
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06:20 20.05.2025
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В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ
В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ
Европейские страны хотят, чтобы ЕС установил возраст цифровой зрелости, лицам, не достигшим этого возраста, для входа в социальные сети потребуется согласие... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T06:20:00+03:00
2025-05-20T06:20:00+03:00
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politico
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейские страны хотят, чтобы ЕС установил возраст цифровой зрелости, лицам, не достигшим этого возраста, для входа в социальные сети потребуется согласие родителей, они не смогут автоматически получать доступ к таким приложениям, как TikTok или Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), сообщает издание Politico со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение. "Страны хотят, чтобы Брюссель пошел дальше, установив в масштабах ЕС возраст цифровой зрелости, детям младше для входа в социальные сети потребуется согласие родителей - это означает, что дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений, таких как TikTok, Instagram и Snapchat", - говорится в публикации. По данным издания, предложение будет обсуждаться в начале июня. В документе предлагается, чтобы проверка возраста проводилась на уровне устройств, против чего, скорее всего, будут возражать такие компании, как Apple и Google. В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
https://ria.ru/20250516/sotsseti-2017254928.html
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в мире, технологии, россия, брюссель, франция, габриэль атталь, евросоюз, politico, apple
В мире, Технологии, Россия, Брюссель, Франция, Габриэль Атталь, Евросоюз, Politico, Apple
В ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей, пишут СМИ

Politico: страны ЕС хотят установить возраст цифровой зрелости для детей

CC0 / / Работа за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
CC0 / /
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Европейские страны хотят, чтобы ЕС установил возраст цифровой зрелости, лицам, не достигшим этого возраста, для входа в социальные сети потребуется согласие родителей, они не смогут автоматически получать доступ к таким приложениям, как TikTok или Instagram (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская), сообщает издание Politico со ссылкой на документ, попавший в его распоряжение.
"Страны хотят, чтобы Брюссель пошел дальше, установив в масштабах ЕС возраст цифровой зрелости, детям младше для входа в социальные сети потребуется согласие родителей - это означает, что дети не смогут автоматически получить доступ ни к одному из самых популярных приложений, таких как TikTok, Instagram и Snapchat", - говорится в публикации.
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По данным издания, предложение будет обсуждаться в начале июня. В документе предлагается, чтобы проверка возраста проводилась на уровне устройств, против чего, скорее всего, будут возражать такие компании, как Apple и Google.
В апреле депутат и бывший премьер-министр Франции Габриэль Атталь предложил запретить доступ к соцсетям для детей младше 15 лет и ограничить его в ночное время для подростков постарше в рамках "радикальных мер" по борьбе с интернет-зависимостью. Интернет-платформы же необходимо сделать "менее привлекательными", например, путем переключения интерфейса в черно-белый режим после 30 минут пользования, считает депутат.
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