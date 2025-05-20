https://ria.ru/20250520/evropa-2018034005.html

FT: итоги выборов в Румынии и Польше говорят об усилении позиций популистов

FT: итоги выборов в Румынии и Польше говорят об усилении позиций популистов - РИА Новости, 20.05.2025

FT: итоги выборов в Румынии и Польше говорят об усилении позиций популистов

Лидеры Евросоюза "вздохнули с облегчением" по результатам выборов, прошедших в воскресенье в Румынии, однако они, как и выборы в Польше и Португалии,... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:52:00+03:00

2025-05-20T12:52:00+03:00

2025-05-20T12:53:00+03:00

в мире

португалия

румыния

польша

рафал тшасковски

дональд трамп

никушор дан

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017806388_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80cc74903f720725bbc4b99ba01bd7aa.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры Евросоюза "вздохнули с облегчением" по результатам выборов, прошедших в воскресенье в Румынии, однако они, как и выборы в Польше и Португалии, свидетельствуют о том, что популизм набирает силу по всей Европе, сообщает газета Financial Times. "Европейские лидеры вздохнули с облегчением после победы проевропейского кандидата центристских взглядов на президентских выборах в Румынии в воскресенье. Однако результаты данных выборов, а также выборов в Польше и Португалии, которые прошли в эти выходные, свидетельствуют о том, насколько волна популизма набирает силу по всей Европе и все больше приближается к захвату или возвращению к власти", - говорится в материале на сайте издания. Газета отмечает, что, хотя Джеордже Симион и проиграл на выборах в Румынии, его все равно поддерживает 46 процентов избирателей. В Португалии проигравшая ультраправая партия Chega во главе с Андре Вентурой тем не менее может получить второе место. А ведь еще недавно Португалия была одной из немногих стран в Европе без движения крайне правых взглядов. Что касается Польши, то там мэра Варшавы Рафала Тшасковского ожидает в июне "неожиданно жесткий второй тур выборов". "Итоги всех трех выборов говорят об антиистеблишментских настроениях среди избирателей… Прошедшие в воскресенье выборы в трех странах свидетельствует о том, что центр тяжести сместился вправо, а избиратели все больше бойкотируют левых", - пишет газета. Издание добавляет, что итоги воскресенья показали, как демонстрация идеологической близости с президентом США Дональдом Трампом может окупиться на выборах. "В отличие от Канады и Австралии, где популисты MAGA (Make America Great Again - ред.) были унижены избирателями, в Европе поддержка Трампа приносит некоторые плоды", - говорится в материале. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что независимый кандидат Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона – 46,40%. Симион признал свое поражение. Кроме того, в воскресенье прошел первый тур выборов президента в Польше. Во второй тур, согласно данным избиркома после обработки 99,99% бюллетеней, вышли Рафал Тшасковский с 31,3% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий (29,5%). В Португалии на досрочных парламентских выборах выиграла правоцентристская коалиция "Демократический альянс" (АД) во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру, однако она не смогла получить абсолютное большинство.

https://ria.ru/20250520/rumyniya-2017996094.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html

https://ria.ru/20250519/vybory-2017886021.html

португалия

румыния

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, португалия, румыния, польша, рафал тшасковски, дональд трамп, никушор дан, право и справедливость, президентские выборы в румынии — 2025, президентские выборы в польше — 2025