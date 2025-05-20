FT: итоги выборов в Румынии и Польше говорят об усилении позиций популистов
FT: итоги выборов в Румынии, Польше и Португалии говорят об усилении популистов
© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Лидеры Евросоюза "вздохнули с облегчением" по результатам выборов, прошедших в воскресенье в Румынии, однако они, как и выборы в Польше и Португалии, свидетельствуют о том, что популизм набирает силу по всей Европе, сообщает газета Financial Times.
"Европейские лидеры вздохнули с облегчением после победы проевропейского кандидата центристских взглядов на президентских выборах в Румынии в воскресенье. Однако результаты данных выборов, а также выборов в Польше и Португалии, которые прошли в эти выходные, свидетельствуют о том, насколько волна популизма набирает силу по всей Европе и все больше приближается к захвату или возвращению к власти", - говорится в материале на сайте издания.
Газета отмечает, что, хотя Джеордже Симион и проиграл на выборах в Румынии, его все равно поддерживает 46 процентов избирателей. В Португалии проигравшая ультраправая партия Chega во главе с Андре Вентурой тем не менее может получить второе место. А ведь еще недавно Португалия была одной из немногих стран в Европе без движения крайне правых взглядов. Что касается Польши, то там мэра Варшавы Рафала Тшасковского ожидает в июне "неожиданно жесткий второй тур выборов".
"Итоги всех трех выборов говорят об антиистеблишментских настроениях среди избирателей… Прошедшие в воскресенье выборы в трех странах свидетельствует о том, что центр тяжести сместился вправо, а избиратели все больше бойкотируют левых", - пишет газета.
Издание добавляет, что итоги воскресенья показали, как демонстрация идеологической близости с президентом США Дональдом Трампом может окупиться на выборах.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что независимый кандидат Никушор Дан набирает 53,60% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона – 46,40%. Симион признал свое поражение.
Кроме того, в воскресенье прошел первый тур выборов президента в Польше. Во второй тур, согласно данным избиркома после обработки 99,99% бюллетеней, вышли Рафал Тшасковский с 31,3% голосов избирателей и кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий (29,5%).
В Португалии на досрочных парламентских выборах выиграла правоцентристская коалиция "Демократический альянс" (АД) во главе с исполняющим обязанности премьер-министра Луишем Монтенегру, однако она не смогла получить абсолютное большинство.