Рейтинг@Mail.ru
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:12 20.05.2025 (обновлено: 10:26 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным - РИА Новости, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Как и после пятничных переговоров в Стамбуле, западный медийный и аналитический мейнстрим дружно выдал свой диагноз по итогам вчерашнего телефонного разговора... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:12:00+03:00
2025-05-20T10:26:00+03:00
аналитика
россия
украина
европа
стив уиткофф
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018000924_7:0:1982:1111_1920x0_80_0_0_e7ea3117ea3154a52d3465a800df459d.jpg
Как и после пятничных переговоров в Стамбуле, западный медийный и аналитический мейнстрим дружно выдал свой диагноз по итогам вчерашнего телефонного разговора российского и американского президентов: Путин снова победил. Bloomberg живописует уныние, царящее в европейском стане: "надежды напрасны", "несколько правительств выразили свое разочарование", "они опасаются". А опасаются они того, что "Трамп отступает от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине с собой".Последняя часть — про оставить наедине с собой — ключевая для понимания всей сложившейся ситуации. Огромные усилия Европы, которые она предпринимала для сохранения статус-кво в украинском конфликте, не дают желаемого результата. Под руководством Трампа Соединенные Штаты, бывшие все эти годы главным финансовым и военным ресурсом его поддержания, просто не видят для себя смысла и интереса в дальнейшем исполнении данной роли.Единственный шанс для европейцев (и дружественных им сил в Вашингтоне) заключался в том, чтобы хитростью вовлечь новую администрацию в налаженный процесс, а там "коготок увяз — всей птичке пропасть", то есть повторить комбинацию первого президентского срока Трампа, когда аппаратными играми была фактически заблокирована его свобода действий. И вот именно этот шанс стремительно испаряется.Надо отдать должное, идея была вполне работоспособная: подсунуть американскому президенту план урегулирования с заведомо неприемлемыми для Москвы предложениями, а когда та их отвергнет, развести руками — ну вы же сами видите, господин президент, Путин недоговороспособен, а значит, раздавить Россию — единственный выход из ситуации. Интрига с 30-дневным перемирием стала апогеем реализации данной стратегии.Москва противопоставила интригам старую добрую дипломатию. Спокойные откровенные разговоры идут на самых разных уровнях. Российский президент четыре раза по несколько часов общался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником и личным другом Трампа, в подробностях объясняя позицию России. А политическая и медиа-истерика вокруг перемирия была перебита Путиным предложением о прямых переговорах с Киевом. Причем выяснилось, что если европейских лидеров, Зеленского и других поджигателей войны держать подальше от переговорного процесса, то Россия и Украина вполне могут общаться и договариваться, что и показала пятница в Стамбуле.Вчерашний разговор двух президентов подтвердил тренд: Москва последовательно проводит свою линию, а у Трампа все меньше интереса таскать американскими руками каштаны из огня для европейских ястребов.Однако не стоит надеяться, что Макрон, Стармер, Мерц и прочие европейские лидеры (типа финского президента Стубба, который созванивался с Трампом в попытке саботировать разговор того с Путиным) успокоятся. Для них на карту поставлено не просто многое, а вообще все. И дело не в Украине. Европе любыми средствами необходимо удержать американское присутствие у себя, чтобы предотвратить собственное сползание в геополитическое небытие. При этом она в очередной раз в своей истории решила, что война с Россией — хороший способ решить собственные проблемы, и для этого ей тоже нужны американцы.Так что европейцы не остановятся в своих усилиях и по продлению украинского конфликта, и по вовлечению США в дела Старого Света, и по подготовке к прямому конфликту с Россией. В отличие от Штатов, у них действительно нет выбора, вернее — они сами себя его лишили.Некоторых история ничему не учит.Правда, учитывая тектонические геополитические изменения на планете, перенос экономического и политического центра мира в Азию, эта попытка Европы решить свои проблемы через войну на Восточном фронте обещает стать действительно последней.
https://ria.ru/20250520/razgovor-2017989710.html
https://ria.ru/20250520/porazhenie-2017971414.html
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017973842.html
https://ria.ru/20250520/zelenskiy-2017961205.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2017962079.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018000924_254:0:1735:1111_1920x0_80_0_0_4a39af2ee9c3c5d156bee8eedff531bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, украина, европа, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Аналитика, Россия, Украина, Европа, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025

Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Как и после пятничных переговоров в Стамбуле, западный медийный и аналитический мейнстрим дружно выдал свой диагноз по итогам вчерашнего телефонного разговора российского и американского президентов: Путин снова победил.
Bloomberg живописует уныние, царящее в европейском стане: "надежды напрасны", "несколько правительств выразили свое разочарование", "они опасаются". А опасаются они того, что "Трамп отступает от своих усилий по прекращению войны, оставляя Украину и ее союзников наедине с собой".
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В Европе назвали разговор Путина и Трампа победой России, пишет FT
Вчера, 09:13
Последняя часть — про оставить наедине с собой — ключевая для понимания всей сложившейся ситуации. Огромные усилия Европы, которые она предпринимала для сохранения статус-кво в украинском конфликте, не дают желаемого результата. Под руководством Трампа Соединенные Штаты, бывшие все эти годы главным финансовым и военным ресурсом его поддержания, просто не видят для себя смысла и интереса в дальнейшем исполнении данной роли.
Единственный шанс для европейцев (и дружественных им сил в Вашингтоне) заключался в том, чтобы хитростью вовлечь новую администрацию в налаженный процесс, а там "коготок увяз — всей птичке пропасть", то есть повторить комбинацию первого президентского срока Трампа, когда аппаратными играми была фактически заблокирована его свобода действий. И вот именно этот шанс стремительно испаряется.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Единственный выход": на Западе призвали Киев признать поражение
Вчера, 03:25
Надо отдать должное, идея была вполне работоспособная: подсунуть американскому президенту план урегулирования с заведомо неприемлемыми для Москвы предложениями, а когда та их отвергнет, развести руками — ну вы же сами видите, господин президент, Путин недоговороспособен, а значит, раздавить Россию — единственный выход из ситуации. Интрига с 30-дневным перемирием стала апогеем реализации данной стратегии.
Москва противопоставила интригам старую добрую дипломатию. Спокойные откровенные разговоры идут на самых разных уровнях. Российский президент четыре раза по несколько часов общался со Стивом Уиткоффом, специальным посланником и личным другом Трампа, в подробностях объясняя позицию России. А политическая и медиа-истерика вокруг перемирия была перебита Путиным предложением о прямых переговорах с Киевом. Причем выяснилось, что если европейских лидеров, Зеленского и других поджигателей войны держать подальше от переговорного процесса, то Россия и Украина вполне могут общаться и договариваться, что и показала пятница в Стамбуле.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Признать реалии": в США поставили Зеленского перед выбором
Вчера, 04:26
Вчерашний разговор двух президентов подтвердил тренд: Москва последовательно проводит свою линию, а у Трампа все меньше интереса таскать американскими руками каштаны из огня для европейских ястребов.
Однако не стоит надеяться, что Макрон, Стармер, Мерц и прочие европейские лидеры (типа финского президента Стубба, который созванивался с Трампом в попытке саботировать разговор того с Путиным) успокоятся. Для них на карту поставлено не просто многое, а вообще все. И дело не в Украине. Европе любыми средствами необходимо удержать американское присутствие у себя, чтобы предотвратить собственное сползание в геополитическое небытие. При этом она в очередной раз в своей истории решила, что война с Россией — хороший способ решить собственные проблемы, и для этого ей тоже нужны американцы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Придется подписать": в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции
Вчера, 00:16
Так что европейцы не остановятся в своих усилиях и по продлению украинского конфликта, и по вовлечению США в дела Старого Света, и по подготовке к прямому конфликту с Россией. В отличие от Штатов, у них действительно нет выбора, вернее — они сами себя его лишили.
Некоторых история ничему не учит.
Правда, учитывая тектонические геополитические изменения на планете, перенос экономического и политического центра мира в Азию, эта попытка Европы решить свои проблемы через войну на Восточном фронте обещает стать действительно последней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
"Есть шанс чего-то достичь". Трамп рассказал подробности беседы с Путиным
Вчера, 00:36
 
АналитикаРоссияУкраинаЕвропаСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала