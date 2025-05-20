https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html

Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС

Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС - РИА Новости, 20.05.2025

Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:48:00+03:00

2025-05-20T20:48:00+03:00

2025-05-20T20:48:00+03:00

россия

брюссель

кайя каллас

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.

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россия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире