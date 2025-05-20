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Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
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20:48 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:48:00+03:00
2025-05-20T20:48:00+03:00
россия
брюссель
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
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россия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС

Каллас: санкции против России ограниченно повлияли на экономику ЕС

© AP Photo / Pavel GolovkinКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin
Кая Каллас. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.
"Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза.
Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
В МИД сочли введение Евросоюзом новых санкций ультиматумом
Вчера, 14:32
 
РоссияБрюссельКайя КалласЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
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