https://ria.ru/20250520/es-2018131335.html
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС - РИА Новости, 20.05.2025
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:48:00+03:00
2025-05-20T20:48:00+03:00
2025-05-20T20:48:00+03:00
россия
брюссель
кайя каллас
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1584:2048:2736_1920x0_80_0_0_3276fabcd6ade00eb4242b40bfb6bda9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас утверждает, что санкции против России "ограниченно" повлияли на экономику союза, благодаря диверсификации поставок энергоресурсов. "Влияние (санкций - ред.) на европейскую экономику ограничено, поскольку мы диверсифицировали наши энергетические ресурсы", - заявила она по итогам встречи в Брюсселе глав МИД и минобороны стран Евросоюза. Ранее постпредство РФ при ЕС в своем комментарии на принятие очередного 17-го санкционного пакета констатировало, что односторонние антироссийские санкции стали одним из ключевых факторов ухудшения экономической ситуации в Евросоюзе.
https://ria.ru/20250520/zakharova-2018057415.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934850479_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_b0875fb575934e149d06a550b8eb3a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, брюссель, кайя каллас, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Россия, Брюссель, Кайя Каллас, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
Каллас оценила влияние санкций против России на экономику ЕС
Каллас: санкции против России ограниченно повлияли на экономику ЕС