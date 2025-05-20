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Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии - РИА Новости, 20.05.2025
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20:05 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/es-2018126578.html
Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии
Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии - РИА Новости, 20.05.2025
Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии
Евросоюз до сих пор считает, что может заставить Россию просить о перемирии, измотав ее экономику санкциями, рассказал РИА Новости политолог, директор Центра... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:05:00+03:00
2025-05-20T20:05:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз до сих пор считает, что может заставить Россию просить о перемирии, измотав ее экономику санкциями, рассказал РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. "Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС, поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним", - считает Родионов. Политолог также отметил, что европейцы с самого начала показывали свою нацеленность на продолжение конфликта между Россией и Украиной, что выражалось, в первую очередь, экономическими ударами и попытками экономически изолировать РФ. Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250520/kallas-2018126103.html
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россия, украина, москва, дмитрий родионов, владимир путин, евросоюз, в мире
Россия, Украина, Москва, Дмитрий Родионов, Владимир Путин, Евросоюз, В мире
Эксперт рассказал, как ЕС хочет заставить Россию просить о перемирии

Политолог Родионов: ЕС надеется санкциями заставить Россию просить о перемирии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Евросоюз до сих пор считает, что может заставить Россию просить о перемирии, измотав ее экономику санкциями, рассказал РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
"Вряд ли в последние годы кто-то верил, что России можно нанести поражение на поле боя, но заставить нашу экономику задыхаться, а нас просить о перемирии, на это до сих пор вполне рассчитывают в ЕС, поэтому 17-й пакет санкций будет далеко не последним", - считает Родионов.
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Политолог также отметил, что европейцы с самого начала показывали свою нацеленность на продолжение конфликта между Россией и Украиной, что выражалось, в первую очередь, экономическими ударами и попытками экономически изолировать РФ.
Ранее ЕС объявил о принятии 17-го пакета санкций против России. После введения в действие нового пакета санкции распространяются на более чем 2,4 тысячи физлиц и организаций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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