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ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер - РИА Новости, 20.05.2025
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10:39 20.05.2025 (обновлено: 11:10 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/err-2018004848.html
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер - РИА Новости, 20.05.2025
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T10:39:00+03:00
2025-05-20T11:10:00+03:00
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эстония
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии. Власти Эстонии в воскресенье утверждали, не приводя доказательств, что танкер Green Admire был "задержан" российской стороной. По данным ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам. "Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ", - говорится в сообщении ERR. В Эстонии утверждают, что к вечеру 19 мая судно "покинуло российские территориальные воды" и взяло курс на Роттердам.
https://ria.ru/20250518/estoniya-2017582984.html
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россия, эстония, финский залив, в мире
Россия, Эстония, Финский залив, В мире
ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер

Эстонская ERR: РФ освободила якобы задержанный нефтяной танкер Green Admirе

© РИА Новости / Евгений ОдиноковГогланд
Гогланд - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Гогланд. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Эстонская телерадиокомпания ERR утверждает, что Россия освободила ранее якобы задержанный нефтяной танкер Green Admire под флагом Либерии.
Власти Эстонии в воскресенье утверждали, не приводя доказательств, что танкер Green Admire был "задержан" российской стороной. По данным ERR, танкер следовал в северную часть Финского залива, а после предполагаемой остановки направился к острову Гогланд. Однако, согласно общедоступным данным сервиса Marinetraffic, танкер в воскресенье находился в Финском заливе по другим координатам.
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"Российские власти освободили в понедельник танкер Green Admire, задержанный 18 мая в российских территориальных водах после выхода из порта Силламяэ", - говорится в сообщении ERR.
В Эстонии утверждают, что к вечеру 19 мая судно "покинуло российские территориальные воды" и взяло курс на Роттердам.
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