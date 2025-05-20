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Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
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12:46 20.05.2025 (обновлено: 12:54 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/emias-2018033516.html
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС
Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:46:00+03:00
2025-05-20T12:54:00+03:00
москва
технологии
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В настоящий момент зафиксировано временное отклонение в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" - специалисты работают над устранением неполадок. По этой причине горожане не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.Отмечается, что все остальные сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме: москвичи могут записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а врачи, в свою очередь, имеют возможность проводить полноценный прием в ЕМИАС, в том числе выполнять лабораторные и инструментальные исследования, а также взаимодействовать со всеми цифровыми сервисами системы.
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РИА Новости
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москва, технологии
Москва, Технологии
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС

В работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" произошел временный сбой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"В настоящий момент зафиксировано временное отклонение в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" - специалисты работают над устранением неполадок. По этой причине горожане не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все остальные сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме: москвичи могут записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а врачи, в свою очередь, имеют возможность проводить полноценный прием в ЕМИАС, в том числе выполнять лабораторные и инструментальные исследования, а также взаимодействовать со всеми цифровыми сервисами системы.
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