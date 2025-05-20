https://ria.ru/20250520/emias-2018033516.html
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС - РИА Новости, 20.05.2025
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС
Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:46:00+03:00
2025-05-20T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения."В настоящий момент зафиксировано временное отклонение в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" - специалисты работают над устранением неполадок. По этой причине горожане не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.Отмечается, что все остальные сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме: москвичи могут записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а врачи, в свою очередь, имеют возможность проводить полноценный прием в ЕМИАС, в том числе выполнять лабораторные и инструментальные исследования, а также взаимодействовать со всеми цифровыми сервисами системы.
https://ria.ru/20250520/fns-2018033881.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии
Москвичей предупредили о сбоях в работе сервиса ЕМИАС
В работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" произошел временный сбой
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Временные неполадки в работе фиксируются в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта", специалисты уже работают над их устранением, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента здравоохранения.
"В настоящий момент зафиксировано временное отклонение в работе сервиса ЕМИАС "Электронная медицинская карта" - специалисты работают над устранением неполадок. По этой причине горожане не могут просматривать свои медкарты на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все остальные сервисы ЕМИАС работают в штатном режиме: москвичи могут записаться на прием к врачу, отменить или перенести запись, а врачи, в свою очередь, имеют возможность проводить полноценный прием в ЕМИАС, в том числе выполнять лабораторные и инструментальные исследования, а также взаимодействовать со всеми цифровыми сервисами системы.