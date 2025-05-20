https://ria.ru/20250520/eksport-2018128146.html
Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета
Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 20.05.2025
Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета
Выработка мер поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с серьёзными барьерами при выходе на зарубежные рынки, стала ключевой темой... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:21:00+03:00
2025-05-20T20:21:00+03:00
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архангельская область
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александр цыбульский
экспорт
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АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая – РИА Новости. Выработка мер поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с серьёзными барьерами при выходе на зарубежные рынки, стала ключевой темой заседания комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", которую возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Открывая заседание, Цыбульский подчеркнул, что рыбная отрасль остаётся стратегически важным и экспортно ориентированным направлением для региона, как и для многих других субъектов России. Основу агропромышленного экспорта области составляют треска, пикша, а также продукция из краба. По итогам 2024 года доля рыбной продукции в общем объёме экспорта Архангельской области достигла 97,4%. С учётом текущей геополитической обстановки региональные предприятия вынуждены переориентировать поставки на новые рынки. Особое внимание уделяется выходу на рынки стран Азиатского региона. "Рыбная отрасль оказалась в условиях жёстких внешнеэкономических ограничений. Прекращение торговых отношений со странами, поддержавшими санкционную политику, требует переориентации на рынки дружественных государств и выстраивания новых логистических и кооперационных цепочек", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он пояснил, что при выходе на альтернативные рынки российские производители сталкиваются с рядом институциональных и технических препятствий, которые формируют неравные конкурентные условия. Задача комиссии – совместно с представителями отрасли предложить конкретные меры поддержки, необходимые для эффективной адаптации экспортеров. Глава комиссии отметил, что в целом комплекс мер поддержки развития отрасли постоянно совершенствуется. В частности, с 2025 года предусмотрена компенсация в размере 25% от понесенных капитальных затрат на строительство и модернизацию питомников для выращивания посадочного материала лососевых рыб. По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, который также принял участие в заседании комиссии Госсовета, несмотря на санкционные меры, география внешних поставок рыбной продукции расширяется и сегодня включает уже порядка 90 стран. "Мы видим потенциал роста экспорта в первую очередь в дружественные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Продолжаем планомерную работу по продвижению российской рыбы и морепродуктов на внешних рынках, – отметил Шестаков. Глава Росрыболовства обратил внимание на необходимость оценки потенциала производственных мощностей в регионах, а также отметил, что есть факторы, сдерживающие рост экспорта в дружественные страны. На заседании комиссии участники обсудили решения по этим вопросам, в том числе предложения по тарифным механизмам, которые позволят минимизировать логистические издержки и поддержать ценовое преимущество российской продукции на рынках БРИКС. Цыбульский отметил, что тарифное регулирование может частично компенсировать логистические издержки и усилить ценовые преимущества российской продукции на внешних рынках и предложил Минсельхозу России совместно с Росрыболовством проработать условия для начала переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и КНР. Предполагается, что в дальнейшем эти предложения рассмотрит Минэкономразвития в рамках профильных и межправительственных переговорных форматов. Александр Цыбульский отметил, что увеличение экспорта рыбы и рыбной продукции – ключевой элемент в достижении национальной цели по росту экспорта продукции АПК в 1,5 раза. Эта задача обозначена президентом РФ Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html
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архангельская область, россия, александр цыбульский, экспорт
Архангельская область, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Экспорт
Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета
Архангельские власти обсудили поддержку экспорта продукции рыбной отрасли
АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая – РИА Новости. Выработка мер поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с серьёзными барьерами при выходе на зарубежные рынки, стала ключевой темой заседания комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", которую возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Открывая заседание, Цыбульский подчеркнул, что рыбная отрасль остаётся стратегически важным и экспортно ориентированным направлением для региона, как и для многих других субъектов России. Основу агропромышленного экспорта области составляют треска, пикша, а также продукция из краба. По итогам 2024 года доля рыбной продукции в общем объёме экспорта Архангельской области достигла 97,4%. С учётом текущей геополитической обстановки региональные предприятия вынуждены переориентировать поставки на новые рынки. Особое внимание уделяется выходу на рынки стран Азиатского региона.
"Рыбная отрасль оказалась в условиях жёстких внешнеэкономических ограничений. Прекращение торговых отношений со странами, поддержавшими санкционную политику, требует переориентации на рынки дружественных государств и выстраивания новых логистических и кооперационных цепочек", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он пояснил, что при выходе на альтернативные рынки российские производители сталкиваются с рядом институциональных и технических препятствий, которые формируют неравные конкурентные условия. Задача комиссии – совместно с представителями отрасли предложить конкретные меры поддержки, необходимые для эффективной адаптации экспортеров.
Глава комиссии отметил, что в целом комплекс мер поддержки развития отрасли постоянно совершенствуется. В частности, с 2025 года предусмотрена компенсация в размере 25% от понесенных капитальных затрат на строительство и модернизацию питомников для выращивания посадочного материала лососевых рыб.
По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, который также принял участие в заседании комиссии Госсовета, несмотря на санкционные меры, география внешних поставок рыбной продукции расширяется и сегодня включает уже порядка 90 стран.
"Мы видим потенциал роста экспорта в первую очередь в дружественные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Продолжаем планомерную работу по продвижению российской рыбы и морепродуктов на внешних рынках, – отметил Шестаков.
Глава Росрыболовства обратил внимание на необходимость оценки потенциала производственных мощностей в регионах, а также отметил, что есть факторы, сдерживающие рост экспорта в дружественные страны. На заседании комиссии участники обсудили решения по этим вопросам, в том числе предложения по тарифным механизмам, которые позволят минимизировать логистические издержки и поддержать ценовое преимущество российской продукции на рынках БРИКС.
Цыбульский отметил, что тарифное регулирование может частично компенсировать логистические издержки и усилить ценовые преимущества российской продукции на внешних рынках и предложил Минсельхозу России совместно с Росрыболовством проработать условия для начала переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и КНР.
Предполагается, что в дальнейшем эти предложения рассмотрит Минэкономразвития в рамках профильных и межправительственных переговорных форматов.
Александр Цыбульский отметил, что увеличение экспорта рыбы и рыбной продукции – ключевой элемент в достижении национальной цели по росту экспорта продукции АПК в 1,5 раза. Эта задача обозначена президентом РФ Владимиром Путиным.