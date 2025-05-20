https://ria.ru/20250520/eksport-2018128146.html

Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета

Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета - РИА Новости, 20.05.2025

Поддержку экспорта продукции рыбной отрасли обсудили на комиссии Госсовета

Выработка мер поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с серьёзными барьерами при выходе на зарубежные рынки, стала ключевой темой... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:21:00+03:00

2025-05-20T20:21:00+03:00

2025-05-20T20:21:00+03:00

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александр цыбульский

экспорт

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АРХАНГЕЛЬСК, 20 мая – РИА Новости. Выработка мер поддержки предприятий рыбопромышленного комплекса, сталкивающихся с серьёзными барьерами при выходе на зарубежные рынки, стала ключевой темой заседания комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", которую возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Открывая заседание, Цыбульский подчеркнул, что рыбная отрасль остаётся стратегически важным и экспортно ориентированным направлением для региона, как и для многих других субъектов России. Основу агропромышленного экспорта области составляют треска, пикша, а также продукция из краба. По итогам 2024 года доля рыбной продукции в общем объёме экспорта Архангельской области достигла 97,4%. С учётом текущей геополитической обстановки региональные предприятия вынуждены переориентировать поставки на новые рынки. Особое внимание уделяется выходу на рынки стран Азиатского региона. "Рыбная отрасль оказалась в условиях жёстких внешнеэкономических ограничений. Прекращение торговых отношений со странами, поддержавшими санкционную политику, требует переориентации на рынки дружественных государств и выстраивания новых логистических и кооперационных цепочек", – сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Он пояснил, что при выходе на альтернативные рынки российские производители сталкиваются с рядом институциональных и технических препятствий, которые формируют неравные конкурентные условия. Задача комиссии – совместно с представителями отрасли предложить конкретные меры поддержки, необходимые для эффективной адаптации экспортеров. Глава комиссии отметил, что в целом комплекс мер поддержки развития отрасли постоянно совершенствуется. В частности, с 2025 года предусмотрена компенсация в размере 25% от понесенных капитальных затрат на строительство и модернизацию питомников для выращивания посадочного материала лососевых рыб. По словам руководителя Федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова, который также принял участие в заседании комиссии Госсовета, несмотря на санкционные меры, география внешних поставок рыбной продукции расширяется и сегодня включает уже порядка 90 стран. "Мы видим потенциал роста экспорта в первую очередь в дружественные страны Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока. Продолжаем планомерную работу по продвижению российской рыбы и морепродуктов на внешних рынках, – отметил Шестаков. Глава Росрыболовства обратил внимание на необходимость оценки потенциала производственных мощностей в регионах, а также отметил, что есть факторы, сдерживающие рост экспорта в дружественные страны. На заседании комиссии участники обсудили решения по этим вопросам, в том числе предложения по тарифным механизмам, которые позволят минимизировать логистические издержки и поддержать ценовое преимущество российской продукции на рынках БРИКС. Цыбульский отметил, что тарифное регулирование может частично компенсировать логистические издержки и усилить ценовые преимущества российской продукции на внешних рынках и предложил Минсельхозу России совместно с Росрыболовством проработать условия для начала переговоров по снижению пошлин на экспорт рыбы в Индию, Бразилию и КНР. Предполагается, что в дальнейшем эти предложения рассмотрит Минэкономразвития в рамках профильных и межправительственных переговорных форматов. Александр Цыбульский отметил, что увеличение экспорта рыбы и рыбной продукции – ключевой элемент в достижении национальной цели по росту экспорта продукции АПК в 1,5 раза. Эта задача обозначена президентом РФ Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250519/tsybulskiy-2017925390.html

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архангельская область, россия, александр цыбульский, экспорт