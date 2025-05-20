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Ефимов: в Москве в апреле опубликовали 24 проекта КРТ - РИА Новости, 20.05.2025
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11:06 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/efimov-2017951491.html
Ефимов: в Москве в апреле опубликовали 24 проекта КРТ
Ефимов: в Москве в апреле опубликовали 24 проекта КРТ - РИА Новости, 20.05.2025
Ефимов: в Москве в апреле опубликовали 24 проекта КРТ
Власти Москвы в апреле приняли 24 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 145 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:06:00+03:00
2025-05-20T11:06:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Власти Москвы в апреле приняли 24 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 145 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По 24 опубликованным в апреле проектам решений о комплексном развитии территорий на участках площадью 145,07 гектара планируется создание многофункциональных городских пространств с жильем, необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также объектами общественно-делового назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Заммэра отметил, что в данные проекты планируется вложить 826 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект от них оценивается в 43,2 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать свыше 20,8 тысячи рабочих местУчастки находятся в 26 районах Москвы рядом со станциями метро, МЦК, МЦД и крупными автомагистралями.Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что на 24 площадках будет возведено жилье, общественно-деловые, производственные и социальные объекты.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: в Москве в апреле опубликовали 24 проекта КРТ

Ефимов: в апреле в Москве опубликовали 24 проекта решений по КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Власти Москвы в апреле приняли 24 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 145 гектаров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"По 24 опубликованным в апреле проектам решений о комплексном развитии территорий на участках площадью 145,07 гектара планируется создание многофункциональных городских пространств с жильем, необходимой горожанам социальной инфраструктурой, а также объектами общественно-делового назначения", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что в данные проекты планируется вложить 826 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект от них оценивается в 43,2 миллиарда рублей. Их реализация позволит создать свыше 20,8 тысячи рабочих мест
Участки находятся в 26 районах Москвы рядом со станциями метро, МЦК, МЦД и крупными автомагистралями.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский дополнил, что на 24 площадках будет возведено жилье, общественно-деловые, производственные и социальные объекты.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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