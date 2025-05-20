https://ria.ru/20250520/efimov-2017925111.html

Ефимов: в Москве в апреле построили шесть ЖК по программе реновации

Ефимов: в Москве в апреле построили шесть ЖК по программе реновации - РИА Новости, 20.05.2025

Ефимов: в Москве в апреле построили шесть ЖК по программе реновации

В Москве в апреле сдали шесть жилых комплексов по программе реновации общей площадью более 240 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:06:00+03:00

2025-05-20T09:06:00+03:00

2025-05-20T09:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Москве в апреле сдали шесть жилых комплексов по программе реновации общей площадью более 240 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."В апреле этого года город завершил строительство шести жилых комплексов, расположенных в четырех округах столицы. В Юго-Восточном административном округе появилось три новостройки, по одной возвели на северо-западе, юго-западе и северо-востоке. Общая площадь всех новостроек превышает 240 тысяч квадратных метров. В них суммарно оборудовано свыше 2,1 тысячи квартир", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.В частности, уточняется в нем, два жилых комплекса по программе реновации появились в Люблине, по одному – в районах Выхино-Жулебино, Северное Тушино, Черёмушки и Северное Медведково.Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказало переселении по программе реновации в Покровском-Стрешневе, где построили дом на 962 квартиры общей площадью 56,3 тысячи квадратных метров.

https://ria.ru/20250519/efimov-2017812521.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы