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На трассе в Подмосковье загорелся McLaren - РИА Новости, 20.05.2025
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22:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren - РИА Новости, 20.05.2025
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren
Автомобиль загорелся на трассе в подмосковном Одинцово, врезавшись в ограждение, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:17:00+03:00
2025-05-20T22:17:00+03:00
происшествия
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россия
дтп
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на трассе в подмосковном Одинцово, врезавшись в ограждение, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. На 4-м километре автодороги М-1 "Северный обход Одинцово" произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя легковым автомобилем, столкнулся с дорожным ограждением, после чего произошло возгорание автотранспорта. Состояние здоровья водителя и пассажира уточняется. Очевидец событий уточнил РИА Новости, что речь идет об иномарке McLaren. По его словам, обломки машины разлетелись на 300 метров. "Ехал за рулем, снимал, как горит McLaren. В какой-то момент у него что-то взорвалось и далее по дороге в сторону области метров на 300 валялись остатки машины. Взрыв был примерно в 20.00", - рассказал РИА Новости очевидец.
https://ria.ru/20231226/dtp-1918221228.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
На трассе в Подмосковье загорелся McLaren

МВД: на трассе в Подмосковье загорелся McLaren, врезавшись в ограждение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на трассе в подмосковном Одинцово, врезавшись в ограждение, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ.
На 4-м километре автодороги М-1 "Северный обход Одинцово" произошло ДТП.
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По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя легковым автомобилем, столкнулся с дорожным ограждением, после чего произошло возгорание автотранспорта.
Состояние здоровья водителя и пассажира уточняется.
Очевидец событий уточнил РИА Новости, что речь идет об иномарке McLaren. По его словам, обломки машины разлетелись на 300 метров.
"Ехал за рулем, снимал, как горит McLaren. В какой-то момент у него что-то взорвалось и далее по дороге в сторону области метров на 300 валялись остатки машины. Взрыв был примерно в 20.00", - рассказал РИА Новости очевидец.
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