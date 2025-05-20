https://ria.ru/20250520/dtp-2018138462.html

На трассе в Подмосковье загорелся McLaren

На трассе в Подмосковье загорелся McLaren - РИА Новости, 20.05.2025

На трассе в Подмосковье загорелся McLaren

Автомобиль загорелся на трассе в подмосковном Одинцово, врезавшись в ограждение, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T22:17:00+03:00

2025-05-20T22:17:00+03:00

2025-05-20T22:17:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль загорелся на трассе в подмосковном Одинцово, врезавшись в ограждение, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД РФ. На 4-м километре автодороги М-1 "Северный обход Одинцово" произошло ДТП. По предварительной информации, мужчина 1981 года рождения, управляя легковым автомобилем, столкнулся с дорожным ограждением, после чего произошло возгорание автотранспорта. Состояние здоровья водителя и пассажира уточняется. Очевидец событий уточнил РИА Новости, что речь идет об иномарке McLaren. По его словам, обломки машины разлетелись на 300 метров. "Ехал за рулем, снимал, как горит McLaren. В какой-то момент у него что-то взорвалось и далее по дороге в сторону области метров на 300 валялись остатки машины. Взрыв был примерно в 20.00", - рассказал РИА Новости очевидец.

https://ria.ru/20231226/dtp-1918221228.html

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)