https://ria.ru/20250520/dtp-2018012591.html

На МКАД машина врезалась в автобус

На МКАД машина врезалась в автобус - РИА Новости, 20.05.2025

На МКАД машина врезалась в автобус

Автомобиль врезался в автобус на 68 километре МКАД на северо-западе Москвы, в результате ДТП пострадал водитель последнего, ему оказывают помощь, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:23:00+03:00

2025-05-20T11:23:00+03:00

2025-05-20T11:23:00+03:00

москва

мосгортранс

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на 68 километре МКАД на северо-западе Москвы, в результате ДТП пострадал водитель последнего, ему оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 10.22 на 68 километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 313 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, ему оказывается медицинская помощь. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20250519/dtp-2017760788.html

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москва, мосгортранс, происшествия