https://ria.ru/20250520/dtp-2018012591.html
На МКАД машина врезалась в автобус
На МКАД машина врезалась в автобус - РИА Новости, 20.05.2025
На МКАД машина врезалась в автобус
Автомобиль врезался в автобус на 68 километре МКАД на северо-западе Москвы, в результате ДТП пострадал водитель последнего, ему оказывают помощь, сообщили РИА... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:23:00+03:00
2025-05-20T11:23:00+03:00
2025-05-20T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на 68 километре МКАД на северо-западе Москвы, в результате ДТП пострадал водитель последнего, ему оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса. "Сегодня около 10.22 на 68 километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 313 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, ему оказывается медицинская помощь. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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москва, мосгортранс, происшествия
Москва, Мосгортранс, Происшествия
На МКАД машина врезалась в автобус
На 68-м километре МКАД машина врезалась в автобус
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобус на 68 километре МКАД на северо-западе Москвы, в результате ДТП пострадал водитель последнего, ему оказывают помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгортранса.
"Сегодня около 10.22 на 68 километре МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и автобуса 313 маршрута. По предварительной информации, водитель автомобиля не уступил дорогу имеющему приоритет автобусу. В результате ДТП пострадал водитель автобуса, ему оказывается медицинская помощь. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что причины происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.