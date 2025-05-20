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Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 20.05.2025
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09:32 20.05.2025 (обновлено: 15:08 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/drony-2017992772.html
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 20.05.2025
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа
Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T09:32:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило российское военное ведомство. По данным Минобороны, расчеты FPV-дронов Испытательного центра "Рубикон" поразили в воздухе различные беспилотники ВСУ самолетного типа. Всего специалисты центра уничтожили 25 БПЛА противника, среди которых "Фурия", "Лелека-100", "Мара", Darts, "Гор", "Домаха" и другие.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа

Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" сбили 25 украинских БПЛА самолетного типа

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило российское военное ведомство.
По данным Минобороны, расчеты FPV-дронов Испытательного центра "Рубикон" поразили в воздухе различные беспилотники ВСУ самолетного типа. Всего специалисты центра уничтожили 25 БПЛА противника, среди которых "Фурия", "Лелека-100", "Мара", Darts, "Гор", "Домаха" и другие.
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