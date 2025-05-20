https://ria.ru/20250520/drony-2017992772.html

Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа

Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 20.05.2025

Дроны "Рубикона" сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа

Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T09:32:00+03:00

2025-05-20T09:32:00+03:00

2025-05-20T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Операторы FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России "Рубикон" уничтожили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило российское военное ведомство. По данным Минобороны, расчеты FPV-дронов Испытательного центра "Рубикон" поразили в воздухе различные беспилотники ВСУ самолетного типа. Всего специалисты центра уничтожили 25 БПЛА противника, среди которых "Фурия", "Лелека-100", "Мара", Darts, "Гор", "Домаха" и другие.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность