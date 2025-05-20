https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018029741.html
Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестиционным проектам
Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестиционным проектам - РИА Новости, 20.05.2025
Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестиционным проектам
Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:30:00+03:00
2025-05-20T12:30:00+03:00
2025-05-20T12:30:00+03:00
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российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия продолжит работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. В понедельник президент США Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что РФ заинтересована в масштабной торговле с США после окончания украинского конфликта. "Продолжим работу по возможным взаимовыгодным проектам с США в инвестиционной и экономической сферах", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
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россия, сша, кирилл дмитриев, дональд трамп, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Дональд Трамп, Владимир Путин, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Дмитриев: Россия и США продолжат работу по инвестиционным проектам
Глава РФПИ Дмитриев: РФ и США продолжат работу по инвестиционным проектам