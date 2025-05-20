Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 20.05.2025 (обновлено: 12:33 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018027678.html
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.05.2025
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:23:00+03:00
2025-05-20T12:33:00+03:00
российский фонд прямых инвестиций
россия
сша
в мире
специальная военная операция на украине
дональд трамп
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе "дьявол кроется в деталях".По словам Дмитриева, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине."То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
https://ria.ru/20250519/evropa-2017710108.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский фонд прямых инвестиций, россия, сша, в мире, дональд трамп, владимир путин, украина, кирилл дмитриев
Российский фонд прямых инвестиций, Россия, США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Кирилл Дмитриев
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев

Глава РФПИ Дмитриев: Запад пытается сорвать конструктивный диалог России и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе "дьявол кроется в деталях".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
По словам Дмитриева, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине.
"То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир — это война: Европа умрет без конфликта на Украине
19 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссийский фонд прямых инвестицийРоссияСШАВ миреДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаКирилл Дмитриев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала