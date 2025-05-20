https://ria.ru/20250520/dmitriev-2018027678.html
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.05.2025
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:23:00+03:00
2025-05-20T12:23:00+03:00
2025-05-20T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог России и США, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ также заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом отметил, что сроков подготовки меморандума РФ и Украины нет и быть не может, в этом вопросе "дьявол кроется в деталях".По словам Дмитриева, диалог двух президентов крайне важен для понимания в США первопричин, сути и возможных путей решения конфликта на Украине."То, что этот диалог способствует пока что сбалансированной и конструктивной позиции администрации Трампа, вызывает истерику у европейских политиков, в европейских и британских медиа. Титанические усилия западных политиков и СМИ брошены на то, чтобы сорвать конструктивный диалог Россия-США", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
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Российский фонд прямых инвестиций, Россия, США, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Кирилл Дмитриев
Запад пытается сорвать диалог России и США, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: Запад пытается сорвать конструктивный диалог России и США