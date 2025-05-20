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В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию - РИА Новости, 20.05.2025
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15:41 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/devushka-2018071493.html
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T15:41:00+03:00
2025-05-20T15:41:00+03:00
происшествия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки, которая скончалась через месяц после плановой операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии", - говорится в сообщении.
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москва
московская область (подмосковье)
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Ольга Фомченкова
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происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию

В Москве девушка умерла через месяц после операции по коррекции челюсти

© Fotolia / TobilanderИнструменты хирурга
Инструменты хирурга - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Fotolia / Tobilander
Инструменты хирурга. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки, которая скончалась через месяц после плановой операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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