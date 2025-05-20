https://ria.ru/20250520/devushka-2018071493.html

В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию

В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве умерла девушка, которой сделали пластическую операцию

Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T15:41:00+03:00

2025-05-20T15:41:00+03:00

2025-05-20T15:41:00+03:00

происшествия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки после пластической операции в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели 17-летней девушки, которая скончалась через месяц после плановой операции по коррекции челюсти в Институте косметологии и пластической хирургии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250124/klinika-1995337689.html

москва

московская область (подмосковье)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)