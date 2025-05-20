https://ria.ru/20250520/deti-2018127303.html

Лечение в Рязанской области получают 75 детей с орфанными заболеваниями

Лечение в Рязанской области получают 75 детей с орфанными заболеваниями - РИА Новости, 20.05.2025

Лечение в Рязанской области получают 75 детей с орфанными заболеваниями

Рязанская область совместно с фондом "Круг добра" обеспечивают лечение 75 детей с орфанными заболеваниями, сообщило правительство региона. РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:16:00+03:00

2025-05-20T20:16:00+03:00

2025-05-20T20:16:00+03:00

рязанская область

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РЯЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Рязанская область совместно с фондом "Круг добра" обеспечивают лечение 75 детей с орфанными заболеваниями, сообщило правительство региона. "В настоящее время в числе подопечных Фонда "Круг добра" – 82 ребенка из Рязанской области, из них 75 ребят сейчас получают необходимое лечение. Благодаря сотрудничеству с Фондом появилась возможность закупать эффективные дорогостоящие препараты, медицинские изделия, необходимые таким детям. Оказание медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями находится на постоянном контроле", - говорится в сообщении. Отмечается, что в регионе ведется регистр детей в возрасте до 18 лет, получающих лекарственные препараты и медицинские изделия, закупаемые фондом. Каждая семья находится под патронажем медработников поликлиник. Лекарственные препараты, медицинские изделия, поставляемые фондом, передаются аптечной организацией законному представителю ребенка при предъявлении рецептов. "Детям с редкими тяжелыми заболеваниями всегда уделяем повышенное внимание. Благодаря поддержке фонда "Круг добра" зачастую удаётся не только спасти детей, но и дать им шанс на полноценную жизнь", - цитирует губернатора Рязанской области Павла Малкова его пресс-служба. Отмечается, что благодаря лечению препаратами, которые обеспечил Фонд, пациентам, в частности, удалось полностью выздороветь от гепатита С, получить возможность развиваться детям со спинальной мышечной атрофией, исправить тяжелые сколиотические деформации позвоночника, пройти успешную реконструктивно-пластическую операцию, за счет которой абсолютно глухие дети могут слышать и понимать речь родителей и близких людей. Фонд "Круг добра" был создан в 2021 году по Указу Президента РФ. Его задача – помогать детям с редкими тяжелыми заболеваниями. За это время более 28 тысяч ребят со всей страны бесплатно получили дорогостоящие лекарства и медизделия.

https://ria.ru/20250403/malkov-2009133141.html

https://ria.ru/20250401/reabilitatsiya-2008579781.html

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рязанская область, россия, павел малков, фонд "круг добра"