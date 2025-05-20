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На основателя издания "Медуза"* завели уголовное дело
На основателя издания "Медуза"* завели уголовное дело - РИА Новости, 20.05.2025
На основателя издания "Медуза"* завели уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении основательницы и гендиректора издания Meduza* Галины Тимченко**, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:36:00+03:00
2025-05-20T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Москве в отношении основательницы и гендиректора издания Meduza* Галины Тимченко**, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."В Москве возбуждено уголовное дело в отношении Галины Тимченко*... Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). Тимченко* включена в реестр иностранных агентов и находится за пределами территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.СК уточняет, что по данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко* опубликовала в интернете видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории России.Отмечается, что следствием рассматривается вопрос об объявлении Тимченко* в розыск.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.** Физическое лицо, выполняющее функцию иноагента.
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москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия
Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Происшествия
На основателя издания "Медуза"* завели уголовное дело
На основателя и гендиректора издания "Медуза" Тимченко завели уголовное дело