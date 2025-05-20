Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 20.05.2025 (обновлено: 16:12 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/delo-2018078531.html
В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись
В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись - РИА Новости, 20.05.2025
В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись
Двое подростков ушли из социального учреждения в городе Белово Кемеровской области и не вернулись, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:11:00+03:00
2025-05-20T16:12:00+03:00
белово
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg
КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Двое подростков ушли из социального учреждения в городе Белово Кемеровской области и не вернулись, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "По предварительной информации, 19 мая 2025 года несовершеннолетние самовольно ушли из социального учреждения и не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено… В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Белово 14-летней девочки и 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. Уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски подростков, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств их исчезновения. Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы мальчика: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с черными рукавами, черные джинсы, темно-зеленые кроссовки. Приметы девочки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в красно-коричневую толстовку, черные брюки, черно-белые кроссовки", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html
белово
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_c59b04aaa11cc059deb35fd53f709380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Белово, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись

Двое подростков ушли из соцучреждения в Кузбассе и не вернулись, заведено дело

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Двое подростков ушли из социального учреждения в городе Белово Кемеровской области и не вернулись, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.
«
"По предварительной информации, 19 мая 2025 года несовершеннолетние самовольно ушли из социального учреждения и не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено… В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Белово 14-летней девочки и 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство.
Уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски подростков, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств их исчезновения.
Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
"Приметы мальчика: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с черными рукавами, черные джинсы, темно-зеленые кроссовки. Приметы девочки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в красно-коричневую толстовку, черные брюки, черно-белые кроссовки", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Пропавшего в Кузбассе мальчика нашли живым
13 апреля, 08:03
 
БеловоКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала