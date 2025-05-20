https://ria.ru/20250520/delo-2018078531.html

В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись

В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись - РИА Новости, 20.05.2025

В Кузбассе двое подростков ушли из соцучреждения и не вернулись

Двое подростков ушли из социального учреждения в городе Белово Кемеровской области и не вернулись, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:11:00+03:00

2025-05-20T16:11:00+03:00

2025-05-20T16:12:00+03:00

белово

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КЕМЕРОВО, 20 мая – РИА Новости. Двое подростков ушли из социального учреждения в городе Белово Кемеровской области и не вернулись, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону. "По предварительной информации, 19 мая 2025 года несовершеннолетние самовольно ушли из социального учреждения и не вернулись, до сих пор их местонахождение не установлено… В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Белово 14-летней девочки и 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело", – сообщает ведомство. Уточняется, что на место происшествия выехала следственная группа. В настоящее время следователи СК с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами проводят масштабные поиски подростков, а также следственные действия для установления причин и обстоятельств их исчезновения. Подчеркивается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления. "Приметы мальчика: рост 175 сантиметров, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серые глаза. Был одет в темно-синюю куртку с черными рукавами, черные джинсы, темно-зеленые кроссовки. Приметы девочки: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. Была одета в красно-коричневую толстовку, черные брюки, черно-белые кроссовки", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250413/kuzbass-2010964774.html

белово

кемеровская область

россия

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белово, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия