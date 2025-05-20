https://ria.ru/20250520/delo-2018029119.html

СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области

СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости, 20.05.2025

СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:27:00+03:00

2025-05-20T12:27:00+03:00

2025-05-20T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

светлана петренко

курская область

россия

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следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правоохранителями установлено, что 5 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленный сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль в селе Щеголёк Беловского района Курской области. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных граждан в селе Щеголёк Курской области в результате обстрела ВСУ... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Как добавила официальный представитель СК РФ, в ходе допроса водитель автомобиля рассказал следователям, что рано утром он перевозил сотрудников бухгалтерии из села Козыревка в город Обоянь Курской области. В ходе движения в селе Щеголёк он заметил летевший навстречу дрон, который взорвался рядом с автомобилем. Отмечается, что от взрыва машина съехала с дороги и перевернулась, в результате четыре человека выпали из салона автомобиля. Из-за произошедшего два мирных жителя погибли, еще трое, в том числе, водитель, получили ранения. Также водитель рассказал правоохранителям, что получил ушибы позвоночника, тазобедренной кости и легкого, перелом ребер.

https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html

https://ria.ru/20250520/otryad-2017987189.html

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светлана петренко, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины