https://ria.ru/20250520/delo-2018029119.html
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:27:00+03:00
2025-05-20T12:27:00+03:00
2025-05-20T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правоохранителями установлено, что 5 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленный сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль в селе Щеголёк Беловского района Курской области. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных граждан в селе Щеголёк Курской области в результате обстрела ВСУ... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Как добавила официальный представитель СК РФ, в ходе допроса водитель автомобиля рассказал следователям, что рано утром он перевозил сотрудников бухгалтерии из села Козыревка в город Обоянь Курской области. В ходе движения в селе Щеголёк он заметил летевший навстречу дрон, который взорвался рядом с автомобилем. Отмечается, что от взрыва машина съехала с дороги и перевернулась, в результате четыре человека выпали из салона автомобиля. Из-за произошедшего два мирных жителя погибли, еще трое, в том числе, водитель, получили ранения. Также водитель рассказал правоохранителям, что получил ушибы позвоночника, тазобедренной кости и легкого, перелом ребер.
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html
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светлана петренко, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Светлана Петренко, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области
Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на авто в Курской области