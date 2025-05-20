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СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 20.05.2025 (обновлено: 12:28 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/delo-2018029119.html
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области - РИА Новости, 20.05.2025
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области
Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:27:00+03:00
2025-05-20T12:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
светлана петренко
курская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Правоохранителями установлено, что 5 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленный сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль в селе Щеголёк Беловского района Курской области. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных граждан в селе Щеголёк Курской области в результате обстрела ВСУ... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко. Как добавила официальный представитель СК РФ, в ходе допроса водитель автомобиля рассказал следователям, что рано утром он перевозил сотрудников бухгалтерии из села Козыревка в город Обоянь Курской области. В ходе движения в селе Щеголёк он заметил летевший навстречу дрон, который взорвался рядом с автомобилем. Отмечается, что от взрыва машина съехала с дороги и перевернулась, в результате четыре человека выпали из салона автомобиля. Из-за произошедшего два мирных жителя погибли, еще трое, в том числе, водитель, получили ранения. Также водитель рассказал правоохранителям, что получил ушибы позвоночника, тазобедренной кости и легкого, перелом ребер.
https://ria.ru/20250519/bastrykin-2017836140.html
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светлана петренко, курская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Светлана Петренко, Курская область, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
СК завел дело о теракте после атаки ВСУ на машину в Курской области

Уголовное дело о теракте завели после атаки ВСУ на авто в Курской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки дрона ВСУ на машину в курском селе Щеголёк, где погибли два человека и трое были ранены, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Правоохранителями установлено, что 5 мая украинские военнослужащие, используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленный сброс взрывного устройства на гражданский автомобиль в селе Щеголёк Беловского района Курской области.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Бастрыкин назвал число уголовных дел, заведенных из-за атак ВСУ
19 мая, 14:25
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели и ранения мирных граждан в селе Щеголёк Курской области в результате обстрела ВСУ... Действия военнослужащих Украины квалифицированы как террористический акт (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - сказала Петренко.
Как добавила официальный представитель СК РФ, в ходе допроса водитель автомобиля рассказал следователям, что рано утром он перевозил сотрудников бухгалтерии из села Козыревка в город Обоянь Курской области. В ходе движения в селе Щеголёк он заметил летевший навстречу дрон, который взорвался рядом с автомобилем. Отмечается, что от взрыва машина съехала с дороги и перевернулась, в результате четыре человека выпали из салона автомобиля. Из-за произошедшего два мирных жителя погибли, еще трое, в том числе, водитель, получили ранения. Также водитель рассказал правоохранителям, что получил ушибы позвоночника, тазобедренной кости и легкого, перелом ребер.
Удар ВС России по отряду ВСУ, двигавшемуся в сторону Курской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Бойцы "Севера" уничтожили отряд ВСУ, двигавшийся в сторону Курской области
Вчера, 09:01
 
Специальная военная операция на УкраинеСветлана ПетренкоКурская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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