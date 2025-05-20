https://ria.ru/20250520/delo-2018025041.html

В Липецкой области завели дело против матери, унижавшей дочерей

В Липецкой области завели дело против матери, унижавшей дочерей - РИА Новости, 20.05.2025

В Липецкой области завели дело против матери, унижавшей дочерей

Уголовное дело об истязании возбуждено в Липецкой области после появления в соцсетях видео, на котором мать оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:07:00+03:00

2025-05-20T12:07:00+03:00

2025-05-20T12:07:00+03:00

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Липецкой области после появления в соцсетях видео, на котором мать оскорбляла и унижала двух дочерей и одну из них заставила взять нож и пойти убивать собаку, сообщило СУСК по региону. В сети распространяется видео, где жительница Лебедяни издевается над своими детьми, и сама это снимает. На записи слышно, как женщина матерится на двух девочек, унижает их, угрожает ударить ногой и залить кипятком. Одну из них она заставляет взять нож и идти убивать собаку. Запись обрывается, когда ребёнок подходит к входной двери в дом. Детский омбудсмен Липецкой области Оксана Хлякина сообщала РИА Новости, что дети помещены в реабилитационный центр, медпомощь им не требуется, а мать находится на обследовании в медучреждении. "Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Лебедянского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. По данным следствия, мать четверых детей возрасте от 6 до 10 лет жестоко обращается с ними, прибегая к психическому насилию. При этом женщина выражается в адрес малолетних грубой нецензурной бранью, оскорбляет и унижает их, причиняя психические страдания, подчеркивает СУСК, отмечая, что вышесказанное подтверждается распространенными в социальных медиа видеозаписями, сделанными самой же подозреваемой.

https://ria.ru/20250512/istyazanie--2016481666.html

https://ria.ru/20250418/kansk-2011953382.html

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липецкая область, россия, общество