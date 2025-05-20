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Глава дипломатии ЕС пожаловалась на отсутствие давления США на Россию - РИА Новости, 20.05.2025
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11:13 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/davlenie-2018010590.html
Глава дипломатии ЕС пожаловалась на отсутствие давления США на Россию
Глава дипломатии ЕС пожаловалась на отсутствие давления США на Россию - РИА Новости, 20.05.2025
Глава дипломатии ЕС пожаловалась на отсутствие давления США на Россию
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:13:00+03:00
2025-05-20T11:13:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине. "Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС. В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно. Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине. После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Глава дипломатии ЕС пожаловалась на отсутствие давления США на Россию

Каллас: в Брюсселе не увидели давления США на Россию на переговорах по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас посетовала, что в Брюсселе "не увидели давления" со стороны США на Россию на переговорах по Украине.
"Мы слышали на прошлой неделе, как США говорили: если Россия не согласится на полное и безоговорочное прекращение огня, тогда для нее будут последствия. Поэтому мы хотим увидеть эти последствия со стороны США. Вы знаете, мы действительно не увидели давления на Россию на этих переговорах", - заявила Каллас перед началом в Брюсселе заседания глав МИД и минобороны ЕС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Надежды Европы разрушены: Трамп отказывается идти на войну с Путиным
Вчера, 10:12
В Кремле ранее заявляли, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После переговоров Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлера Германии, президента Финляндии, главы Европейской комиссии и Владимира Зеленского. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампКайя КалласВладимир ПутинЕвросоюзНАТО
 
 
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