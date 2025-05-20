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В США раскрыли страшную для Киева правду о ситуации на фронте

В США раскрыли страшную для Киева правду о ситуации на фронте - РИА Новости, 20.05.2025

В США раскрыли страшную для Киева правду о ситуации на фронте

Украинская армия не в состоянии сдержать наступательное давление России на всем фронте, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T06:41:00+03:00

2025-05-20T06:41:00+03:00

2025-05-20T06:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Украинская армия не в состоянии сдержать наступательное давление России на всем фронте, заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода на YouTube."Российская армия продолжает оказывать наступательное давление на всем протяжении фронта, они продвигаются на всех направлениях. ВСУ пытались провести контратаки, но безуспешно", — сказал он.Аналитик отметил, что наступательные возможности России значительно превосходят оборонительные возможности ВСУ. По его словам, Киев испытывает серьезную нехватку людей и боеприпасов."Сейчас война на истощение выиграна Россией. Они продолжают искать слабые места в обороне, прорываться и создавать котлы, отрезая снабжение", — заключил Слебода.В минувший вторник Вооруженные силы России взяли под контроль села Марьино в Сумской области и Новооленовка — в Донбассе. Кроме того, бойцы "Севера" нанесли поражение двум десантно-штурмовым бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Пролетарского, Павловки, Атинского, Рыжевки, Садков и Юнаковки в Сумской области. А на Харьковском направлении они разбили формирования механизированной бригады ВСУ и бригады ТО в районах Бологовки и Волчанска.

https://ria.ru/20250519/merkuris-2017814166.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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