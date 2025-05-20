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Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым - РИА Новости, 20.05.2025
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18:27 20.05.2025 (обновлено: 18:41 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/chinovnitsa-2018111807.html
Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым
Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым - РИА Новости, 20.05.2025
Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым
Юлия Шевцова, занимавшая должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, заявила в беседе с РИА Новости, что считает решение губернатора... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T18:27:00+03:00
2025-05-20T18:41:00+03:00
политика
россия
вологодская область
георгий филимонов
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Юлия Шевцова, занимавшая должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, заявила в беседе с РИА Новости, что считает решение губернатора региона о ее отставке после резонансного видеоролика ее дочери справедливым. Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял решение отправить в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после резонансного видеоролика ее дочери, в котором она угрожала кому-то "отправкой на СВО". "Да (справедливо), решение губернатора закон", - сказала Шевцова РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос. Она также отметила, что в дальнейшем планирует работать для развития России. "У меня есть уже предложения. Я люблю свою страну и дальше буду работать для развития своей Родины", - сказала она. Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Шевцовой опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор Вологодской области сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО – честь и привилегия, а не наказание. Он сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.
https://ria.ru/20250520/skandal-2018041812.html
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политика, россия, вологодская область, георгий филимонов, происшествия, общество
Политика, Россия, Вологодская область, Георгий Филимонов, Происшествия, Общество
Вологодская экс-чиновница сочла решение о ее отставке справедливым

Вологодская чиновница Шевцова сочла отставку губернатором справедливой

© Администрация Нюксенского муниципального округаЮлия Шевцова
Юлия Шевцова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Администрация Нюксенского муниципального округа
Юлия Шевцова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая - РИА Новости. Юлия Шевцова, занимавшая должность главы Нюксенского муниципального округа Вологодской области, заявила в беседе с РИА Новости, что считает решение губернатора региона о ее отставке после резонансного видеоролика ее дочери справедливым.
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что принял решение отправить в отставку главу Нюксенского муниципального округа Юлию Шевцову после резонансного видеоролика ее дочери, в котором она угрожала кому-то "отправкой на СВО".
Глава Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлия Шевцова - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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"Да (справедливо), решение губернатора закон", - сказала Шевцова РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
Она также отметила, что в дальнейшем планирует работать для развития России. "У меня есть уже предложения. Я люблю свою страну и дальше буду работать для развития своей Родины", - сказала она.
Ранее сообщалось, что 19-летняя дочь Шевцовой опубликовала в одной из социальных сетей видеоролик с подписью: "Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр. (Мы тебя на СВО отправим)". Глава округа в связи с произошедшим принесла извинения и сообщила, что провела с дочерью серьезный разговор. Губернатор Вологодской области сообщил, что осуждает поступок дочери главы Нюксенского муниципального и считает высказывания девушки недопустимыми и оскорбительными. Филимонов отметил, что принял решение отправить главу Нюксенского муниципального округа в отставку. Он также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери. По словам губернатора, участие в СВО – честь и привилегия, а не наказание. Он сообщил, что на должность нового главы муниципалитета с высокой долей вероятности будет номинирован участник СВО.
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