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Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ
Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T22:16:00+03:00
2025-05-20T22:16:00+03:00
2025-05-20T22:42:00+03:00
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны."В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html
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россия, белгородская область, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ
МО РФ: ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Орловской, Брянской и Белгородской областями