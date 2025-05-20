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Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ

Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025

Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ

Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны."В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

орловская область

брянская область

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россия, белгородская область, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область