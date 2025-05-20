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Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
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22:16 20.05.2025 (обновлено: 22:42 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bpla-2018138370.html
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 20.05.2025
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ
Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 20.05.2025
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россия
белгородская область
специальная военная операция на украине
орловская область
вооруженные силы украины
безопасность
брянская область
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны."В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.В Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250519/spetsoperatsiya-2017751332.html
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россия
белгородская область
орловская область
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россия, белгородская область, орловская область, вооруженные силы украины, безопасность, брянская область
Россия, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Брянская область
Над территорией России сбили 15 беспилотников ВСУ

МО РФ: ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Орловской, Брянской и Белгородской областями

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Системы ПВО уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, говорится в сообщении Минобороны.
"В период с 20:00 до 21:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Орловской области, три — над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области", — заявили в ведомстве.
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ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы противовоздушной обороны перехватывают летательные аппараты противника.
В Брянской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьОрловская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьБрянская область
 
 
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