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США заявили о создании новейшей ядерной бомбы - РИА Новости, 20.05.2025
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12:58 20.05.2025 (обновлено: 13:42 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы - РИА Новости, 20.05.2025
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы
США создали первый экземпляр бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T12:58:00+03:00
2025-05-20T13:42:00+03:00
в мире
сша
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
b-21 (стратегический бомбардировщик)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США создали первый экземпляр бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны Криса Райта."NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61", — говорится в заявлении.Из публикации следует, что проект завершили почти на год раньше заявленной даты. Создание нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61 одобрили в конце 2023 года, закончить работы планировали весной 2026-го. Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008208445.html
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в мире, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), b-21 (стратегический бомбардировщик)
В мире, США, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), B-21 (стратегический бомбардировщик)
США заявили о создании новейшей ядерной бомбы

Минэнерго США заявило о создании первого экземпляра ядерной боеголовки В61-13

© Department of EnergyСША изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13
США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13 - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Department of Energy
США изготовили первый экземпляр ядерной боеголовки В61-13
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США создали первый экземпляр бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны Криса Райта.
"NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61", — говорится в заявлении.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
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Из публикации следует, что проект завершили почти на год раньше заявленной даты.
Создание нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61 одобрили в конце 2023 года, закончить работы планировали весной 2026-го.
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Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

Термоядерная бомба B61 стоит на вооружении ВС США с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7, 11 и 12.

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