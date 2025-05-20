https://ria.ru/20250520/bomba-2018034858.html

США заявили о создании новейшей ядерной бомбы

США заявили о создании новейшей ядерной бомбы - РИА Новости, 20.05.2025

США заявили о создании новейшей ядерной бомбы

США создали первый экземпляр бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:58:00+03:00

2025-05-20T12:58:00+03:00

2025-05-20T13:42:00+03:00

в мире

сша

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

b-21 (стратегический бомбардировщик)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. США создали первый экземпляр бомбы В61-13, сообщило Национальное агентство по ядерной безопасности (NNSA) на своем сайте со ссылкой на главу Минэнерго страны Криса Райта."NNSA завершило изготовление первой бомбы свободного падения B61-13, последней модификации ядерного оружия семейства B61", — говорится в заявлении.Из публикации следует, что проект завершили почти на год раньше заявленной даты. Создание нового варианта ядерной бомбы свободного падения B-61 одобрили в конце 2023 года, закончить работы планировали весной 2026-го. Боеголовками B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

https://ria.ru/20250330/ssha-2008208445.html

https://ria.ru/20250513/putin-2016736456.html

https://ria.ru/20250118/ssha-1994410246.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, министерство энергетики рф (минэнерго россии), b-21 (стратегический бомбардировщик)