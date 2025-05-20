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Более 200 специалистов откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ
Более 200 специалистов откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ - РИА Новости, 20.05.2025
Более 200 специалистов откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ
Свыше 200 человек откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ за несколько дней, сообщил главный управляющий директор госкорпорации Святослав Шевалье по... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T13:49:00+03:00
2025-05-20T13:49:00+03:00
2025-05-20T13:57:00+03:00
россия
игорь шувалов
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Свыше 200 человек откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ за несколько дней, сообщил главный управляющий директор госкорпорации Святослав Шевалье по итогам дискуссии "Деловая репутация" на Петербургском международном юридическом форуме. "Мы продолжаем конкурс среди кандидатов на позицию главного юриста ВЭБ.РФ. Фиксируем высокий интерес к вакансии, за несколько дней на нее откликнулось более 200 юристов. Среди них есть сильные кандидаты. Хотел бы дополнительно обратить внимание участников юридического форума, что каждый, кто готов стать частью команды ВЭБа, может принять участие в этом конкурсе, готов встретиться с кандидатами и на полях ПМЮФ", – приводит слова Шевалье пресс-служба госкорпорации. На минувшей неделе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, обращаясь к участникам XX Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, предложил "тем, кто может себя сравнить с современным программным обеспечением для деятельности институтов развития", подать заявление на вакансию. Взаимодействие права и технологий на форуме сравнили с системами автомобиля, где ученые выступают в роли двигателя, а право — в роли тормоза или руля. Шувалов отметил, что юрист скорее выступает в роли программного обеспечения для нового автомобиля, которое не позволит совершить противоправное действие, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/vebrf-2017929555.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Россия, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Свыше 200 человек откликнулись на вакансию главного юриста ВЭБ.РФ за несколько дней, сообщил главный управляющий директор госкорпорации Святослав Шевалье по итогам дискуссии "Деловая репутация" на Петербургском международном юридическом форуме.
"Мы продолжаем конкурс среди кандидатов на позицию главного юриста ВЭБ.РФ. Фиксируем высокий интерес к вакансии, за несколько дней на нее откликнулось более 200 юристов. Среди них есть сильные кандидаты. Хотел бы дополнительно обратить внимание участников юридического форума, что каждый, кто готов стать частью команды ВЭБа, может принять участие в этом конкурсе, готов встретиться с кандидатами и на полях ПМЮФ", – приводит слова Шевалье пресс-служба госкорпорации.
На минувшей неделе председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
, обращаясь к участникам XX Международной школы-практикума молодых ученых-юристов, предложил "тем, кто может себя сравнить с современным программным обеспечением для деятельности институтов развития", подать заявление на вакансию.
Взаимодействие права и технологий на форуме сравнили с системами автомобиля, где ученые выступают в роли двигателя, а право — в роли тормоза или руля. Шувалов отметил, что юрист скорее выступает в роли программного обеспечения для нового автомобиля, которое не позволит совершить противоправное действие, говорится в сообщении.