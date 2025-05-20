https://ria.ru/20250520/blagoustroystvo-2018081005.html

Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 20.05.2025

Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Более 525 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:28:00+03:00

2025-05-20T16:28:00+03:00

2025-05-20T16:28:00+03:00

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люберцы

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воскресенск

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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 525 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. "В нашем регионе голосование проходит уже в пятый раз. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 городских округах. Каждый год мы замечаем, что активность людей растет: уже более 525 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина. Жители Подмосковья голосуют за самые разные проекты, например, за такие, как обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция площадей. Наибольшую активность проявляют жители Пушкинского округа, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова. Жителям Подмосковья помогают принять участие в голосовании свыше 3,5 тысячи волонтеров. Специально для них объявлен конкурс. По условиям конкурса необходимо набрать самое большое количество голосов от жителей через свой аккаунт в приложении "Волонтер ФКГС (Формирование комфортной городской среды – прим.ред.)" до 12 июня. По итогам выберут трех победителей. Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого нужно выбрать на специальном сайте свой регион и понравившийся проект благоустройства. Голосование продлится до 12 июня включительно.

https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018049032.html

https://realty.ria.ru/20250520/podmoskove-2018019636.html

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воскресенск

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Артем Смирнов

люберцы, михаил хайкин, воскресенск, московская область (подмосковье)