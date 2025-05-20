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Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 20.05.2025
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Новости Подмосковья
 
16:28 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/blagoustroystvo-2018081005.html
Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 20.05.2025
Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства
Более 525 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:28:00+03:00
2025-05-20T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 525 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья. "В нашем регионе голосование проходит уже в пятый раз. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 городских округах. Каждый год мы замечаем, что активность людей растет: уже более 525 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина. Жители Подмосковья голосуют за самые разные проекты, например, за такие, как обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция площадей. Наибольшую активность проявляют жители Пушкинского округа, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова. Жителям Подмосковья помогают принять участие в голосовании свыше 3,5 тысячи волонтеров. Специально для них объявлен конкурс. По условиям конкурса необходимо набрать самое большое количество голосов от жителей через свой аккаунт в приложении "Волонтер ФКГС (Формирование комфортной городской среды – прим.ред.)" до 12 июня. По итогам выберут трех победителей. Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого нужно выбрать на специальном сайте свой регион и понравившийся проект благоустройства. Голосование продлится до 12 июня включительно.
https://ria.ru/20250520/podmoskove-2018049032.html
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люберцы, михаил хайкин, воскресенск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Люберцы, Михаил Хайкин, Воскресенск, Московская область (Подмосковье)
Свыше 500 тыс жителей Подмосковья проголосовали за объекты благоустройства

Свыше 525 тыс жителей Подмосковья отдали голоса за объекты благоустройства

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Более 525 тысяч жителей Московской области приняли участие в онлайн-голосовании за выбор объектов для благоустройства, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.
"В нашем регионе голосование проходит уже в пятый раз. В этом году жители могут выбрать из 289 территорий в 54 городских округах. Каждый год мы замечаем, что активность людей растет: уже более 525 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей", — приводит пресс-служба слова зампреда правительства Московской области — министра благоустройства региона Михаила Хайкина.
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Жители Подмосковья голосуют за самые разные проекты, например, за такие, как обновление детских площадок, создание скейт-парков, реконструкция площадей. Наибольшую активность проявляют жители Пушкинского округа, Воскресенска, Люберец, Щелкова, Подольска, Зарайска, Химок и Реутова.
Жителям Подмосковья помогают принять участие в голосовании свыше 3,5 тысячи волонтеров. Специально для них объявлен конкурс. По условиям конкурса необходимо набрать самое большое количество голосов от жителей через свой аккаунт в приложении "Волонтер ФКГС (Формирование комфортной городской среды – прим.ред.)" до 12 июня. По итогам выберут трех победителей.
Голосование за объекты благоустройства проводится в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Принять участие в выборе может любой житель Подмосковья старше 14 лет. Для этого нужно выбрать на специальном сайте свой регион и понравившийся проект благоустройства. Голосование продлится до 12 июня включительно.
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