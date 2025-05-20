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СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
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00:09 20.05.2025 (обновлено: 00:49 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times."Трамп также сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп", — указано в статье.Кроме того, в публикации указано, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Украиной и Россией, и двум странам теперь предстоит вести только прямые переговоры.В минувший понедельник Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017959294.html
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа, евросоюз
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, Евросоюз
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа

FT: европейские лидеры ошеломлены итогом переговоров Путина и Трампа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times.
"Трамп также сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп", — указано в статье.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Кроме того, в публикации указано, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Украиной и Россией, и двум странам теперь предстоит вести только прямые переговоры.
В минувший понедельник Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинЕвропаЕвросоюз
 
 
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