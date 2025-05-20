https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T00:09:00+03:00
2025-05-20T00:09:00+03:00
2025-05-20T00:49:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
европа
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times."Трамп также сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп", — указано в статье.Кроме того, в публикации указано, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Украиной и Россией, и двум странам теперь предстоит вести только прямые переговоры.В минувший понедельник Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017959294.html
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html
украина
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа, евросоюз
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Европа, Евросоюз
СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа
FT: европейские лидеры ошеломлены итогом переговоров Путина и Трампа