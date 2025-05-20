https://ria.ru/20250520/beseda-2017960474.html

СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа

СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа - РИА Новости, 20.05.2025

СМИ: европейские лидеры шокированы результатами беседы Путина и Трампа

Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T00:09:00+03:00

2025-05-20T00:09:00+03:00

2025-05-20T00:49:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены когда президент США Дональд Трамп поделился с ними деталями беседы с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет Financial Times."Трамп также сообщил, что сразу после звонка с Путиным рассказал о сути беседы президенту Украины Владимиру Зеленскому вместе с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и Европейской комиссии. Источник, знакомый с ходом разговора, сказал, что лидеры были ошеломлены тем, что им рассказал Трамп", — указано в статье.Кроме того, в публикации указано, что глава Белого дома решил оставить роль посредника между Украиной и Россией, и двум странам теперь предстоит вести только прямые переговоры.В минувший понедельник Путин и Трамп провели телефонные переговоры. Беседа продолжалась более двух часов. Среди прочего российский лидер отметил готовность Москвы работать над меморандумом с Киевом, включающим и прекращение огня.

https://ria.ru/20250519/tramp-2017959294.html

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017959628.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, европа, евросоюз