https://ria.ru/20250520/belorussija-2018118090.html

Белоруссия отвергла обвинения в инструментализации нелегальной миграции

Белоруссия отвергла обвинения в инструментализации нелегальной миграции - РИА Новости, 20.05.2025

Белоруссия отвергла обвинения в инструментализации нелегальной миграции

Белоруссия не согласна с обвинениями в ее адрес в якобы инструментализации нелегальной миграции в ЕС, призывает европейские страны к диалогу для совместного... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T18:58:00+03:00

2025-05-20T18:58:00+03:00

2025-05-20T18:58:00+03:00

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МИНСК, 20 мая – РИА Новости. Белоруссия не согласна с обвинениями в ее адрес в якобы инструментализации нелегальной миграции в ЕС, призывает европейские страны к диалогу для совместного решения проблемы, заявил советник посольства республики в Австрии Вадим Пахомчик. Как сообщила пресс-служба МИД Белоруссии, белорусский дипломат представил позицию делегации республики в Вене на заседании Комиссии ООН по предупреждению преступности в ответ на высказывания делегации Польши о том, что Белоруссия якобы инструментализирует миграцию. "Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси", - сказал белорусский дипломат. При этом он напомнил, что Минск неоднократно предлагал и предлагает до сих пор соседним странам-членам ЕС вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову. "Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, – это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, – это "инструментализируемые" мигранты, которых можно убивать и калечить на границе", - сказал Пахомчик. Он подчеркнул, что вместо того, чтобы совместно регулировать легальную и нелегальную миграцию, соседние страны-члены ЕС начали возводить сотни километров стен из колючей проволоки вдоль границы. "При этом всем известно, что эффективность решения проблемы нелегальной миграции не может быть обеспечена строительством заборов или иными силовыми методами", - обратил внимание представитель Белоруссии. Он также напомнил, что 15 ноября 2024 года в Минске прошла международная конференция "Меры, принимаемые в Республике Беларусь по противодействию нелегальной миграции, и положительный опыт развития регионального сотрудничества в решении этой проблемы", в работе конференции приняли участие более 30 государств, однако не прибыли представители Польши. "Белорусская сторона вновь призывает отказаться от необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции и вернуться к нормальному диалогу по общемировой миграционной проблематике, в первую очередь в интересах обеспечения прав мигрантов", - подчеркнул белорусский дипломат. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. По информации белорусского госпогранкомитета, всего с 2021 года на границе Белоруссии с Евросоюзом погибло минимум 73 беженца.

https://ria.ru/20250425/lukashenko-2013429231.html

https://ria.ru/20250519/litva-2017864349.html

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