Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны
Экс-генпрокурор Стояногло: бедность стала новой реальностью для Молдавии
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Молдавии не могут решить основные проблемы страны, поэтому бедность стала новой реальностью для республики и изменить это можно будет только после парламентских выборов, считает экс-генпрокурор Александр Стояногло.
По данные Национального бюро статистики Молдавии, уровень абсолютной бедности в стране последние три года превышает 30%.
"Сегодняшняя реальность — это бедность, массовая эмиграция, утрата потенциала для развития. Власть с этим не справилась. Пора передать управление тем, кто способен решать реальные проблемы страны", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он призвал людей не бояться перемен и скептически отнестись к избирательным программам перед предстоящими выборами.
В Молдавии выборы — это почти всегда не про программы, а про геополитику. Стало жить лучше за последние 4 года? Если да — голосуйте за тех, кто это обеспечил. Если нет — не бойтесь перемен. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим управлением. Люди достойны власти, которая служит им, а не внешним интересам", - подчеркнул Стояногло.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.