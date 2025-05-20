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Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны - РИА Новости, 20.05.2025
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11:17 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/bednost-2018011751.html
Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны
Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны - РИА Новости, 20.05.2025
Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны
Власти Молдавии не могут решить основные проблемы страны, поэтому бедность стала новой реальностью для республики и изменить это можно будет только после... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:17:00+03:00
2025-05-20T11:17:00+03:00
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Молдавии не могут решить основные проблемы страны, поэтому бедность стала новой реальностью для республики и изменить это можно будет только после парламентских выборов, считает экс-генпрокурор Александр Стояногло. По данные Национального бюро статистики Молдавии, уровень абсолютной бедности в стране последние три года превышает 30%. "Сегодняшняя реальность — это бедность, массовая эмиграция, утрата потенциала для развития. Власть с этим не справилась. Пора передать управление тем, кто способен решать реальные проблемы страны", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он призвал людей не бояться перемен и скептически отнестись к избирательным программам перед предстоящими выборами. В Молдавии выборы — это почти всегда не про программы, а про геополитику. Стало жить лучше за последние 4 года? Если да — голосуйте за тех, кто это обеспечил. Если нет — не бойтесь перемен. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим управлением. Люди достойны власти, которая служит им, а не внешним интересам", - подчеркнул Стояногло. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250324/pridnestrove-2006914439.html
https://ria.ru/20250520/moldaviya-2017988745.html
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в мире, молдавия, александр стояногло
В мире, Молдавия, Александр Стояногло
Экс-генпрокурор Молдавии назвал бедность новой реальностью страны

Экс-генпрокурор Стояногло: бедность стала новой реальностью для Молдавии

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева
Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Участники акции протеста оппозиции, обвиняющие действующую власть в неспособности справиться с кризисом в Молдавии, на одной из улиц Кишинева. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 мая - РИА Новости. Власти Молдавии не могут решить основные проблемы страны, поэтому бедность стала новой реальностью для республики и изменить это можно будет только после парламентских выборов, считает экс-генпрокурор Александр Стояногло.
По данные Национального бюро статистики Молдавии, уровень абсолютной бедности в стране последние три года превышает 30%.
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"Сегодняшняя реальность — это бедность, массовая эмиграция, утрата потенциала для развития. Власть с этим не справилась. Пора передать управление тем, кто способен решать реальные проблемы страны", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он призвал людей не бояться перемен и скептически отнестись к избирательным программам перед предстоящими выборами.
В Молдавии выборы — это почти всегда не про программы, а про геополитику. Стало жить лучше за последние 4 года? Если да — голосуйте за тех, кто это обеспечил. Если нет — не бойтесь перемен. Жизнь слишком коротка, чтобы мириться с плохим управлением. Люди достойны власти, которая служит им, а не внешним интересам", - подчеркнул Стояногло.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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