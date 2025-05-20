https://ria.ru/20250520/bayden-2018135180.html
Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты
Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты - РИА Новости, 20.05.2025
Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты
Умение разговаривать с Джо Байденом было особым навыком в администрации бывшего президента в силу его раздражительности, из-за чего сотрудники Белого дома... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T21:38:00+03:00
2025-05-20T21:38:00+03:00
2025-05-20T21:38:00+03:00
в мире
джо байден
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_556ef5fd63793c750bde88b346f563be.jpg
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Умение разговаривать с Джо Байденом было особым навыком в администрации бывшего президента в силу его раздражительности, из-за чего сотрудники Белого дома иногда больше думали о том, как предложить бывшему президенту то или иное решение, нежели о конкретных деталях, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Говорить по-байденовски' было особым навыком, и некоторые люди просто выводили Байдена из себя. Заседание могло легко пойти наперекосяк, и тогда помощникам приходилось продолжать обсуждение без того, кто спровоцировал президента. Они отмечали, что иногда тратили больше времени на то, чтобы продумать, как преподнести решение Байдену, чем на суть решения", - говорится в книге. "Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров, несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
https://ria.ru/20250520/tramp-2018081166.html
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988598635_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_42d8aee467e76e9391b2f52a552b1276.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты
Журналисты Тэппер и Томпсон: Байден был труден в общении и легко выходил из себя
ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Умение разговаривать с Джо Байденом было особым навыком в администрации бывшего президента в силу его раздражительности, из-за чего сотрудники Белого дома иногда больше думали о том, как предложить бывшему президенту то или иное решение, нежели о конкретных деталях, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".
"Говорить по-байденовски' было особым навыком, и некоторые люди просто выводили Байдена
из себя. Заседание могло легко пойти наперекосяк, и тогда помощникам приходилось продолжать обсуждение без того, кто спровоцировал президента. Они отмечали, что иногда тратили больше времени на то, чтобы продумать, как преподнести решение Байдену, чем на суть решения", - говорится в книге.
"Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось.
Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров, несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты.
В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом
, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис
.