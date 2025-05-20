https://ria.ru/20250520/bayden-2018135180.html

Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты

Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты - РИА Новости, 20.05.2025

Байден легко выходил из себя, сообщили журналисты

Умение разговаривать с Джо Байденом было особым навыком в администрации бывшего президента в силу его раздражительности, из-за чего сотрудники Белого дома... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T21:38:00+03:00

2025-05-20T21:38:00+03:00

2025-05-20T21:38:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Умение разговаривать с Джо Байденом было особым навыком в администрации бывшего президента в силу его раздражительности, из-за чего сотрудники Белого дома иногда больше думали о том, как предложить бывшему президенту то или иное решение, нежели о конкретных деталях, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Говорить по-байденовски' было особым навыком, и некоторые люди просто выводили Байдена из себя. Заседание могло легко пойти наперекосяк, и тогда помощникам приходилось продолжать обсуждение без того, кто спровоцировал президента. Они отмечали, что иногда тратили больше времени на то, чтобы продумать, как преподнести решение Байдену, чем на суть решения", - говорится в книге. "Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров, несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20250520/tramp-2018081166.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

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в мире, джо байден, сша