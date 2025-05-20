Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты
Журналисты Тэппер и Томпсон: Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме
© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в 2023 году был уверен, что нынешний глава государства Дональд Трамп будет посажен в тюрьму, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".
"Трамп представлял экзистенциальную угрозу, но казался политически слабым. Судебные дела против него набирали обороты. На протяжении всего 2023 года Байден и (один из его ближайших советников - ред.) Майк Донилон выражали уверенность в том, что Трамп в конечном счете окажется в тюрьме", - говорится в книге.
"Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось.
В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.