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Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты - РИА Новости, 20.05.2025
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20:40 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/bayden-2018130242.html
Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты
Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты - РИА Новости, 20.05.2025
Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты
Бывший президент США Джо Байден в 2023 году был уверен, что нынешний глава государства Дональд Трамп будет посажен в тюрьму, сообщили журналисты Джейк Тэппер и... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T20:40:00+03:00
2025-05-20T20:40:00+03:00
в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в 2023 году был уверен, что нынешний глава государства Дональд Трамп будет посажен в тюрьму, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Трамп представлял экзистенциальную угрозу, но казался политически слабым. Судебные дела против него набирали обороты. На протяжении всего 2023 года Байден и (один из его ближайших советников - ред.) Майк Донилон выражали уверенность в том, что Трамп в конечном счете окажется в тюрьме", - говорится в книге. "Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис. Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме, сообщили журналисты

Журналисты Тэппер и Томпсон: Байден был уверен, что Трамп окажется в тюрьме

© AP Photo / Gerald HerbertТелевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа
Телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Телевизионные дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден в 2023 году был уверен, что нынешний глава государства Дональд Трамп будет посажен в тюрьму, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз".
"Трамп представлял экзистенциальную угрозу, но казался политически слабым. Судебные дела против него набирали обороты. На протяжении всего 2023 года Байден и (один из его ближайших советников - ред.) Майк Донилон выражали уверенность в том, что Трамп в конечном счете окажется в тюрьме", - говорится в книге.
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"Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось.
В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Трамп стал первым победителем президентских выборов, против которого возбуждены уголовные дела и даже вынесен обвинительный вердикт присяжных. Два производства вел офис спецпрокурора, еще двумя занимаются правоохранители штатов.
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