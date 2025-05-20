https://ria.ru/20250520/bayden-2018129829.html

Байден пользовался шпаргалками даже у себя в кабинете, сообщили журналисты

Байден пользовался шпаргалками даже у себя в кабинете, сообщили журналисты - РИА Новости, 20.05.2025

Байден пользовался шпаргалками даже у себя в кабинете, сообщили журналисты

Бывший президент США Джо Байден полагался на карточки с заметками даже в ходе закрытых встреч, включая заседания своего кабинета, сообщили журналисты Джейк... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T20:36:00+03:00

2025-05-20T20:36:00+03:00

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сша

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден полагался на карточки с заметками даже в ходе закрытых встреч, включая заседания своего кабинета, сообщили журналисты Джейк Тэппер и Алекс Томпсон в своей книге "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз". "Поскольку ему было трудно выражать свои мысли, помощники и соратники отмечали, что он всё больше полагался на телесуфлеров и карточки с заметками. Это касалось даже закрытых совещаний, таких как заседания кабинета. Перед такими встречами сотрудники Белого дома звонили в различные министерства и ведомства, чтобы выяснить, какие вопросы те собираются задать президенту, чтобы заранее подготовить ответы. Разговоры в значительной степени шли по сценарию, даже после того, как пресса покидала помещение", - говорится в книге. Как сообщают авторы, некоторые члены кабинета министров считали, что на самом деле Байден еще больше полагался на карточки тогда, когда журналистов рядом не было. "Заседания кабинета министров были ужасными и порой неловкими - и так было с самого начала ... Я не припомню ни одного хорошего заседания кабинета министров в плане его (Байдена - ред.) участия. Настолько постановочными они были", - цитируют авторы одного из бывших министров, разговаривавшего с ними на условии анонимности. "Первородный грех" выходит в свет спустя несколько дней после новостей о том, что у Байдена выявили рак простаты. О переносе релиза издания в свете диагноза экс-президента не сообщалось. Состояние здоровья Байдена и его работоспособность подвергались сомнениям в ходе его президентского срока, поскольку он был на тот момент, в возрасте 81 года, старейшим среди американских лидеров, несколько раз публично терял равновесие, путал стороны, допускал оговорки, часто нелепые. В ходе расследования нарушений при хранении Байденом секретных документов прокурор по делу описал тогдашнего американского лидера "пожилым мужчиной с добрыми намерениями и проблемами с памятью", сообщив, что на допросе он забывал даже важные семейные даты. В июле 2024 года, после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, Джо Байден объявил о своем решении отказаться от президентской гонки. Вместо себя Байден выдвинул кандидатом в президенты от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.

https://ria.ru/20250520/tramp-2018081166.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

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в мире, сша, джо байден