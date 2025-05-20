Рейтинг@Mail.ru
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 20.05.2025 (обновлено: 18:27 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем - РИА Новости, 20.05.2025
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем
Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T16:18:00+03:00
2025-05-20T18:27:00+03:00
в мире
сша
джилл байден
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959736517_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6e9ceb238f27f4d5677bc90a97e6a74d.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X. "Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" — написал он, прокомментировав публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента. В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у бывшего американского лидера диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечалось, что заболевание поддается эффективному лечению. Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки.В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за здоровье.
https://ria.ru/20250520/bayden-2018062779.html
https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959736517_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_74bef80370e4ca3263f7ecd21b97e6fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джилл байден, джо байден
В мире, США, Джилл Байден, Джо Байден
Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем

Адвокат Террелл: жене Байдена грозит уголовное дело за жесткое обращение с мужем

© AP Photo / Jacquelyn MartinДжилл Байден
Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Джилл Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X.
"Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" — написал он, прокомментировав публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог
Вчера, 14:58
В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у бывшего американского лидера диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечалось, что заболевание поддается эффективному лечению.
Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки.
В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за здоровье.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена
Вчера, 01:43
 
В миреСШАДжилл БайденДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала