https://ria.ru/20250520/bayden-2018079458.html

Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем

Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем - РИА Новости, 20.05.2025

Против жены Байдена могут возбудить дело за жесткое обращение с мужем

Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T16:18:00+03:00

2025-05-20T16:18:00+03:00

2025-05-20T18:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X. "Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?" — написал он, прокомментировав публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента. В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у бывшего американского лидера диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечалось, что заболевание поддается эффективному лечению. Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны света, а также допускал многочисленные оговорки.В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за здоровье.

https://ria.ru/20250520/bayden-2018062779.html

https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html

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