https://ria.ru/20250520/bayden-2018062779.html

Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог

Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог - РИА Новости, 20.05.2025

Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог

Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T14:58:00+03:00

2025-05-20T14:58:00+03:00

2025-05-20T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post. "Такой тип рака не развивается за одну ночь. Рак у него действительно был (во время президентства) — это факт. Знал ли он об этом или нет — я не знаю, и они тоже не знают", — отметил онколог, который являлся советником Белого дома по вопросам COVID-19 при Байдене. Как пишет Washington Post, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано. Консервативные обозреватели предполагают, что либо рак не был своевременно диагностирован, либо его наличие было сознательно скрыто администрацией, добавляется в материале. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что невролог и терапевт Байдена могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго". Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.

https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html

https://ria.ru/20250520/bayden-2017972326.html

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в мире, сша, джо байден, рак