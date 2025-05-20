Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог
Онколог Эмануэль: Байден мог не знать, что болел раком с начала президентства
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post.
"Такой тип рака не развивается за одну ночь. Рак у него действительно был (во время президентства) — это факт. Знал ли он об этом или нет — я не знаю, и они тоже не знают", — отметил онколог, который являлся советником Белого дома по вопросам COVID-19 при Байдене.
Как пишет Washington Post, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Консервативные обозреватели предполагают, что либо рак не был своевременно диагностирован, либо его наличие было сознательно скрыто администрацией, добавляется в материале.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что невролог и терапевт Байдена могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго".
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.