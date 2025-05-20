Рейтинг@Mail.ru
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог - РИА Новости, 20.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:58 20.05.2025 (обновлено: 15:00 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bayden-2018062779.html
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог - РИА Новости, 20.05.2025
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог
Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T14:58:00+03:00
2025-05-20T15:00:00+03:00
в мире
сша
джо байден
рак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post. "Такой тип рака не развивается за одну ночь. Рак у него действительно был (во время президентства) — это факт. Знал ли он об этом или нет — я не знаю, и они тоже не знают", — отметил онколог, который являлся советником Белого дома по вопросам COVID-19 при Байдене. Как пишет Washington Post, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано. Консервативные обозреватели предполагают, что либо рак не был своевременно диагностирован, либо его наличие было сознательно скрыто администрацией, добавляется в материале. В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что невролог и терапевт Байдена могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго". Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
https://ria.ru/20250520/tramp-2017966088.html
https://ria.ru/20250520/bayden-2017972326.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, рак
В мире, США, Джо Байден, Рак
Байден мог болеть раком с начала президентства, считает онколог

Онколог Эмануэль: Байден мог не знать, что болел раком с начала президентства

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Агрессивная форма рака простаты у бывшего президента США Джо Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году, считает онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post.
"Такой тип рака не развивается за одну ночь. Рак у него действительно был (во время президентства) — это факт. Знал ли он об этом или нет — я не знаю, и они тоже не знают", — отметил онколог, который являлся советником Белого дома по вопросам COVID-19 при Байдене.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Трамп усомнился, что врачи раньше не знали о состоянии здоровья Байдена
Вчера, 01:43
Как пишет Washington Post, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности, критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена "в порядке", а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.
Консервативные обозреватели предполагают, что либо рак не был своевременно диагностирован, либо его наличие было сознательно скрыто администрацией, добавляется в материале.
В воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у экс-президента диагностировали рак простаты в агрессивной форме, При этом заболевание у него поддается эффективному лечению, отметил представитель бывшего лидера США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что невролог и терапевт Байдена могли осматривать халатно, поэтому одинаково пропустили умственные проблемы и онкологию. По словам Трампа, для развития диагностированного у Байдена рака простаты в агрессивной форме "потребовалось бы долго".
Байдену сейчас 82 года. В 2024 году ему пришлось выйти из гонки за президентское кресло на фоне опасений о состоянии его здоровья. Он известен регулярными оговорками, забывчивостью и падениями на публике.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ
Вчера, 03:51
 
В миреСШАДжо БайденРак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала