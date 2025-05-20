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Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
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03:51 20.05.2025
https://ria.ru/20250520/bayden-2017972326.html
Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ
Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ - РИА Новости, 20.05.2025
Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ
Ближайшее окружение экс-президента США Джо Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T03:51:00+03:00
2025-05-20T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ближайшее окружение экс-президента США Джо Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов, сообщает газета Wall Street Journal после ознакомления с еще не вышедшей книгой о деградации физического и ментального состояния Байдена "Первородный грех". Ожидается, что книга под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова" будет опубликована 20 мая. "Как пишут авторы, "о большей части сведений, изложенных" в книге, "им рассказали уже после выборов 2024 года, когда официальные лица и помощники почувствовали, что могут говорить намного свободнее". Это разоблачение: существовала омерта - закон молчания, - который запрещал любые публичные разговоры о ясности ума Байдена... За соблюдением этого закона пристально следило "политбюро", ближайший круг Байдена", - пишет издание. По данным газеты, авторы книги задаются вопросом, имел ли место заговор по сокрытию упадка когнитивных способностей экс-президента. По их информации, если заговор и был, то супруга Байдена Джилл, вероятно, была одним из самых влиятельных его участников. По мнению авторов "Первородного греха", Джилл двигала любовь к супругу, а издание добавляет, что леди Макбет из произведения Шекспира, толкавшая своего мужа на трагичный путь жестокости, тоже любила его. Как заключает газета, для демократов Байден был своего рода талисманом, в который они "вцепились" после провальных дебатов с нынешним главой государства Дональдом Трампом. "Однако в конце талисман обернулся могущественным проклятием", - считает издание. Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250518/ssha-2017634614.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали, пишут СМИ

WSJ: окружение Байдена не хотело, чтобы его здоровье обсуждали до выборов

© AP Photo / Markus SchreiberДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Ближайшее окружение экс-президента США Джо Байдена следило за тем, чтобы чиновники и помощники бывшего американского лидера не обсуждали публично его когнитивные способности до окончания президентских выборов, сообщает газета Wall Street Journal после ознакомления с еще не вышедшей книгой о деградации физического и ментального состояния Байдена "Первородный грех".
Ожидается, что книга под названием "Первородный грех: деградация президента Байдена, ее сокрытие и его катастрофическое решение баллотироваться снова" будет опубликована 20 мая.
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"Как пишут авторы, "о большей части сведений, изложенных" в книге, "им рассказали уже после выборов 2024 года, когда официальные лица и помощники почувствовали, что могут говорить намного свободнее". Это разоблачение: существовала омерта - закон молчания, - который запрещал любые публичные разговоры о ясности ума Байдена... За соблюдением этого закона пристально следило "политбюро", ближайший круг Байдена", - пишет издание.
По данным газеты, авторы книги задаются вопросом, имел ли место заговор по сокрытию упадка когнитивных способностей экс-президента. По их информации, если заговор и был, то супруга Байдена Джилл, вероятно, была одним из самых влиятельных его участников. По мнению авторов "Первородного греха", Джилл двигала любовь к супругу, а издание добавляет, что леди Макбет из произведения Шекспира, толкавшая своего мужа на трагичный путь жестокости, тоже любила его.
Как заключает газета, для демократов Байден был своего рода талисманом, в который они "вцепились" после провальных дебатов с нынешним главой государства Дональдом Трампом.
"Однако в конце талисман обернулся могущественным проклятием", - считает издание.
Байден, старейший президент в истории США, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
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