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В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля - РИА Новости, 20.05.2025
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11:40 20.05.2025
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В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля
В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля - РИА Новости, 20.05.2025
В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля
Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T11:40:00+03:00
2025-05-20T11:40:00+03:00
светлана уханева
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. "В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности. Это масштабное свадебное мероприятие пройдет в Национальном центре "Россия", - рассказала Уханева. По ее словам, на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля пройдет праздничное шествие пар от причала "Национальный центр "Россия" до входа в Центр. Далее состоится массовая церемония бракосочетания и праздничный концерт. Завершится день церемонией передачи семейного очага. Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие - использовать в своем образе элементы национального костюма.
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светлана уханева, москва, общество
Светлана Уханева, Москва, Общество
В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля

Одновременная регистрация брака 170 пар пройдет в Москве 8 июля

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМолодожены
Молодожены - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
«
"В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности. Это масштабное свадебное мероприятие пройдет в Национальном центре "Россия", - рассказала Уханева.
По ее словам, на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля пройдет праздничное шествие пар от причала "Национальный центр "Россия" до входа в Центр. Далее состоится массовая церемония бракосочетания и праздничный концерт. Завершится день церемонией передачи семейного очага.
Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие - использовать в своем образе элементы национального костюма.
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
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Светлана УханеваМоскваОбщество
 
 
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