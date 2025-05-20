https://ria.ru/20250520/bark-2018016857.html

В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля

В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля - РИА Новости, 20.05.2025

В Москве зарегистрируют браки 170 пар одновременно 8 июля

Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T11:40:00+03:00

2025-05-20T11:40:00+03:00

2025-05-20T11:40:00+03:00

светлана уханева

москва

общество

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля 8 июля, в День семьи, любви и верности, сообщила журналистам начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. "В 2024 году на Красную горку прошла массовая регистрация брака 151 пары на территории ВДНХ в рамках первого Всероссийского свадебного фестиваля. Это уникальное событие станет началом доброй традиции. Так, столичные ЗАГСы открыли прием заявлений на одновременную регистрацию брака 170 пар на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля в День семьи, любви и верности. Это масштабное свадебное мероприятие пройдет в Национальном центре "Россия", - рассказала Уханева. По ее словам, на открытии второго Всероссийского свадебного фестиваля пройдет праздничное шествие пар от причала "Национальный центр "Россия" до входа в Центр. Далее состоится массовая церемония бракосочетания и праздничный концерт. Завершится день церемонией передачи семейного очага. Для участия в массовой регистрации брака молодоженам необходимо будет соблюсти условие - использовать в своем образе элементы национального костюма.

https://ria.ru/20250515/zags-2017129317.html

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светлана уханева, москва, общество