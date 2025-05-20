https://ria.ru/20250520/bank-2018029262.html

В Нижегородской области сотрудницу банка заподозрили в краже у клиентки

В Нижегородской области сотрудницу банка заподозрили в краже у клиентки - РИА Новости, 20.05.2025

В Нижегородской области сотрудницу банка заподозрили в краже у клиентки

Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области после пропажи со счета клиентки банка более 95 миллионов рублей, в краже подозревают сотрудницу финансового... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T12:28:00+03:00

2025-05-20T12:28:00+03:00

2025-05-20T12:28:00+03:00

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Нижегородской области после пропажи со счета клиентки банка более 95 миллионов рублей, в краже подозревают сотрудницу финансового учреждения, сообщило региональное управление МВД. В середине мая в дежурную часть полиции в Семенове обратилась 62-летняя местная жительница с сообщением о том, что с её бизнес-счета похищено более 95 миллионов рублей. "Предварительно установлено, что 24-летняя сотрудница банка, в котором у потерпевшей был открыт бизнес-счет, сменила номер телефона, привязанный к личному кабинету, и перевела на другой банковский счет 95,9 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), на счета в банках, на которые были переведены похищенные средства, наложены аресты.

https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, россия