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Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким - РИА Новости, 20.05.2025
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:40:00+03:00
2025-05-20T17:40:00+03:00
2025-05-20T17:41:00+03:00
москва
владислав бакальчук
татьяна ким (бакальчук)
wildberries
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба Бакальчука В.С.", - рассказали в суде. Суд в середине апреля вынес в пользу Татьяны Ким решение по её иску о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком, сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
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москва, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries
Москва, Владислав Бакальчук, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества в пользу экс-жены Ким