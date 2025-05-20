https://ria.ru/20250520/bakalchuk-2018103028.html

Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким

Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким - РИА Новости, 20.05.2025

Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким

В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили... РИА Новости, 20.05.2025

2025-05-20T17:40:00+03:00

2025-05-20T17:40:00+03:00

2025-05-20T17:41:00+03:00

москва

владислав бакальчук

татьяна ким (бакальчук)

wildberries

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба Бакальчука В.С.", - рассказали в суде. Суд в середине апреля вынес в пользу Татьяны Ким решение по её иску о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком, сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

https://ria.ru/20250507/rossija-2015559549.html

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москва, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries