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Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким - РИА Новости, 20.05.2025
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17:40 20.05.2025 (обновлено: 17:41 20.05.2025)
https://ria.ru/20250520/bakalchuk-2018103028.html
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким - РИА Новости, 20.05.2025
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким
В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили... РИА Новости, 20.05.2025
2025-05-20T17:40:00+03:00
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москва
владислав бакальчук
татьяна ким (бакальчук)
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили РИА Новости в суде. "В суд поступила апелляционная жалоба Бакальчука В.С.", - рассказали в суде. Суд в середине апреля вынес в пользу Татьяны Ким решение по её иску о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком, сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
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москва, владислав бакальчук, татьяна ким (бакальчук), wildberries
Москва, Владислав Бакальчук, Татьяна Ким (Бакальчук), Wildberries
Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества с Ким

Бакальчук обжаловал решение по разделу имущества в пользу экс-жены Ким

© Фото : Владислав Бакальчук/TelegramВладислав Бакальчук
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© Фото : Владислав Бакальчук/Telegram
Владислав Бакальчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. В Савеловский суд Москвы поступила апелляционная жалоба Владислава Бакальчука на решение по разделу имущества в пользу его бывшей супруги Татьяны Ким, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступила апелляционная жалоба Бакальчука В.С.", - рассказали в суде.
Суд в середине апреля вынес в пользу Татьяны Ким решение по её иску о разделе имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком, сообщала пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.
Название интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Суд отказал Бакальчуку в иске о статусе бренда Wildberries
7 мая, 15:37
 
МоскваВладислав БакальчукТатьяна Ким (Бакальчук)Wildberries
 
 
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